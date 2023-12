A közmédia Jónak lenni jó! kampányának idei kedvezményezettje a Semmelweis Egyetem Alapítvány, melynek nagy álma, hogy kibővült komplexitással és alapterületen létrehozhassák a Semmelweis Fejlődéstámogató Központot, ahol a jelenleginél háromszor több koraszülött vagy veleszületett rendellenességgel élő gyermeket tudnának fejleszteni egy időben és egy helyen – ebben számítanak a jó szándékú emberek segítségére.

A december 17-ei, egész napos műsorfolyam alatt mindenki licitálhat a felajánlásokra – többek között Ákos lemezeire, a magyar labdarúgó-válogatott dedikált mezére vagy Sávolt Karolina egyik festményére is –, de a 13600-as vonalon is várják az adományokat.

Önzetlenül csatlakoztak

A jótékonysági akcióhoz Nyíregyházán személyesen is csatlakozhatunk: december 10-én, vasárnap 18 órától a Vikár Sándor Zeneiskolában a Móricz Zsigmond Színház művészei, valamint az intézmény tanárai s diákjai gálaestet tartanak, melynek bevételével a Semmelweis Egyetem Alapítványt támogatják. Az est ötlete a nyíregyházi teátrum Jászai Mari-díjas művésze, Pregitzer Fruzsina fejéből pattant ki: mint lapunknak elmondta, már tavaly is segítette a jótékonysági akciót.

– Egy évvel ezelőtt Kékcsén Szekeres Katalin polgármester segítségével a helyi katolikus templomban szerveztünk egy koncertet, amelynek bevételével hozzájárultunk a Jónak lenni jó! sikeréhez. Az idén nyáron megkerestem a projekt vezetőjét, Siklósi Beatrixot, és megkérdeztem, mit szólna hozzá, ha bekapcsolódnánk a kampányba. Azonnal a gondolat mellé állt, ahogy Tamás Attila, a zeneiskola igazgatója is, az esemény fővédnökségét pedig Szocska Ábel görögkatolikus püspök vállalta el.

– Azt gondolom, a meghitt, ünnepi hangulat megteremtése a zene segítségével a legkönnyebb: a muzsikát hallva mindenkinek szárnyal a lelke, ezért a vasárnapi koncerten gyönyörű dalok és zeneművek csendülnek majd fel a zeneiskola növendékei, tanárai és több kiváló kollégám előadásában. Mert bár nehéz próbafolyamatok közben vannak, örömmel s önzetlenül csatlakozott hozzánk Kosik Anita, Horváth Margit, a 3 tenor – Gulácsi Tamás, Horváth Viktor, Tar Dániel –, Gulyás Attila és társulatunk korábbi tagja, Munkácsi Anita is – mesélte lapunknak Pregitzer Fruzsina, akit szintén hallhatunk december 10-én, és akinek az est megszervezésével a segítségnyújtáson kívül van még egy nem titkolt célja, a példamutatás.

Fontos a példamutatás

– Októberben Beregszászon átvehettem a Fedák Sári-díjat, és ez elgondolkodtatott: a kárpátaljai város színházában dolgozók nehéz körülmények között élnek és alkotnak, mégis fontosnak tartják kollégáik elismerését. Mi az ország egyik legszegényebb vármegyéjében élünk, és ha meg tudjuk mutatni, hogy képesek vagyunk segíteni másokon, s hallatni a hangunkat, reményeim szerint ez a tőlünk gazdagabb vidékeken élőket is erre sarkallja majd – tette hozzá.