– Az a misszió, amit mindenféle jogszabályi kötelezettség nélkül teljesít az egyház évszázadok óta, a természetének a veleje: nem haszonszerzésből gondoskodik mindazokról, akiknek szükségük van a törődésre. Ennek a területnek kiemelten fontos erőforrásai, amiért mindannyian hálásak vagyunk a magyar egyházaknak – mondta Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a nyíregyházi ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon projektzáró rendezvényén. Az evangélikus egyház fenntartásában működő intézmény az elmúlt kilenc hónapban három új támogatott lakhatást biztosító, illetve egy fogyatékkal élők nappali ellátására kialakított ingatlannal bővült mintegy 756 millió forintból. A nagyszabású fejlesztés érintette a szeretetotthon már meglévő szolgáltatásait és épületeit is.

Közösen szőtt szociális háló

– Az ilyen beruházásoknak és a mögöttük álló embereknek köszönhetően úgy változtathatjuk meg a hazai fogyatékosságügy helyzetét, ahogy arra korábban még nem volt példa. Végre leomlanak azok a falak, amiket még az államszocializmus idején emeltek, s amelyek teljes mértékben elzárták ezt az ügyet a társadalomtól. Tudatosítani kell az emberekben: attól, hogy valaki fogyatékossággal él, lehet jó szomszéd – erről a támogatott lakhatást biztosító otthonok környékén lakók meg is bizonyosodhatnak. A korábbi tapasztalat azt mutatja, hogy az előzetes fenntartások eltűnnek az egymás mellett élés során. A támogatott társasházi és családi otthonokban önálló, minőségi életet élhetnek és döntéseket hozhatnak a lakók. Jelenleg ötezer olyan férőhely van az országban, mint itt, az ÉLIM által építtetett és vezetett házakban. A jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy még több akadályt hárítsunk el és még több segítséget nyújtsunk azoknak, akik a leginkább hiányt szenvednek – hangsúlyozta Fülöp Attila.

– Divatos kifejezés a szociális háló, amit együtt szövögetünk, hogy a szükséget szenvedő, bajban lévő, gyámolításra szoruló embereket elláthassuk, ám ez csak együttműködéssel lehetséges. Példamutató ez a közös munka a nyíregyházi önkormányzattal, a magyar állammal, ami az európai uniós források gondos felhasználásával lehetővé tette a vármegyeszékhelyen is, hogy fejlődhessünk, továbbléphessünk – vette át a szót Gregersen-Labossa György. A Magyarországi Evangélikus Egyház diakónia bizottságának elnöke hozzáfűzte: fontos, hogy ezek az együttműködések erősödjenek.