„Az idén is meglátogatta a gyerekházas gyerekeket a Mikulás. Örömmel vártuk és fogadtuk őt. A szülők verssel köszöntötték az öreg mikulást majd, dalokat, mondókákat énekeltünk. Minden Mocorgó Gyerekházas gyerek egész évben jól viselkedett. A mikulás bácsi mikulás csomaggal kedveskedett minden kisgyereknek. Sok szabad játék, beszélgetés és tánc zárta a programot. Örömmel fogadtuk a megjelenő apukákat is, hiszen így ők is beleláthatnak a gyerekház életébe. Vidám, tartalmas napot tudhatunk magunk mögött” – közölte Buza Andrea gyerekházvezető.