A 80-as évek zenei világát megidéző második adásból is hat sláger juthatott tovább a zsűri és a közönség szavazatai alapján. Az élbolyban két holtverseny is kialakult: az Elmegyek és az Európa osztozott az első helyen, majd azonos pontszámmal következett a 220 felett, A kör, és a Boldogság, gyere haza. Hatodik helyen a Ciao Marina zárta a versenyben maradó dalok sorát.

Tíz halhatatlan slágerrel ünnepelhették a nézők a magyar könnyűzene sokszínűségét a Duna szombat esti showműsorában. A Csináljuk a fesztivált! második adása a 80-as évekbe kalauzolt, egy olyan zeneileg termékeny és meghatározó időszakba, amikor minden évben több közönségkedvenc dal is született.

A múltidézésben a nézők segítségére volt – a fellépők mellett – a zsűri is. A 80-as években mindegyikőjükkel meghatározó események történtek: ekkor ismerkedett meg egymással Balázs Klári és Korda György, és az étvized végén lett egy pár Nagy Bogi szüleiből. Feke Pál 1981-ben látta meg a napvilágot, Janza Kata pedig már első gyerekcsínyjeit követte el ebben az időszakban. Frenreisz Károly a Skorpió zenekarral ebben az évtizedben tette slágerré az Azt beszéli már az egész város című dalát.

A szabályok értelmében most is hat sláger juthatott tovább a műsor következő fordulójába. Csak úgy, mint az első adásban, rendkívül szoros eredményt hozott a szavazás. A dobogón ezúttal két holtverseny is kialakult: az első helyen végzett az Elmegyek Kökény Attila előadásában, valamint az Európa Oláh Ibolyával. Másodikként három sláger jutott tovább, a 220 felett Arany Timivel, A kör Varga Miklóssal, továbbá a Boldogság, gyere haza Muri Enikővel. A hatodik helyre a Ciao Marinát választották Horváth Tamással.

A december 9-i adásban a 90-es évek legjobb zenéivel folytatódik a showműsor. Tíz új produkciót láthat majd a közönség, amelyek közül ismét a hat legjobbat juttathatja be a következő fordulóba a stúdióban ülő publikum és a zsűri. A Csináljuk a fesztivált! következő részéig a műsor Médiaklikk-oldalán cikkek, videós tartalmak, kulisszatitkok és egy nyereményjáték is várja a látogatókat. További aktualitásokért érdemes követni a Duna közösségi oldalait a Facebookon és az Instagramon.