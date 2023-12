A 36. újévi koncertre készül a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar. Január elsején öt órára várják a zenekedvelőket a Continental Arénába egy számukra ünnepi esztendő első napján, hiszen a zenekar 85 éves lesz 2024-ben, míg az országban elsőként létrehozott majorette csoport az 50 éves jubileumnál tart. Bakó Levente, az együttes művészeti vezetője a Nyíregyházi Televíziónak elmondta, a nagy múltra visszatekintő koncertre – mely ezúttal is merít a hagyományokból, de törekszik a megújulásra – most is hívtak nyíregyházi művészeti együtteseket, teljesebbé téve a gálaműsort.

– Kettős jubileumot ünneplünk 2024-ben, a fúvószenekar 85. éve működik itt Nyíregyházán – szerintem lassan kimondhatjuk, az egyik legrégebben működő kulturális csoport idehaza –, valamint a mazsorett csoport is 50 évet megért már. Azért nagyon különleges a mazsorett együttes, hiszen először az országban Nyíregyházán alakult. Azt szoktam mondani a mazsorettesekre, ahhoz képest, hogy 50 és 85 az évforduló, még most is nagyon jól tartják magukat…– fogalmazott a tőle megszokott humoros stílusban Bakó Levente, a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar művészeti vezetője, Nyíregyháza díszpolgára.

Mazsorettekből édesanyák

A három generációt átfogó mazsorettcsoportok, a Csillagok, a Kék Delfinek, továbbá a versenygyőztes, külföldi turnékon is bemutatkozó Tűzmadarak mellett erre az alkalomra összeáll egy negyedik. A Főnix azon táncosokból áll, akik még gyermekkorukban a művészeti vezetővel együtt léptek fel, mára azonban édesanyák lettek, és a szünet előtt a Macskajaj című film ismert dallamára táncolnak. S ezúttal is meghívást kapott Nyíregyháza több művészeti együttese, hogy színesítse a műsort. Így a finálét, a We are the World világslágert a Hang-Szín Musical és Színitanoda énekli, társastáncokkal érkeznek a Nyíregyháza Táncklub tagjai, Marján Klára vezetésével.

Fotó: KM

Művészetis fellépők

– Ez a második évadom a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban, ugyanis a zeneművészeti tagozat fúvós, illetve ütőhangszeres diákjai heti 2 alkalommal órarend szerint a nagyzenekar próbáit látogatják. Mint zenekari gyakorlatot teljesítik, és most már nagyszerűen beilleszkedtek. Őket azért szeretném kiemelni, mert ők végig a zenekar tagjaiként ülnek a koncerten. Viszont akik ropni is fogják, közülük szintén a művészeti iskola táncművészeti tagozatának hallgatói lesznek, ők a kardtáncot fogják eltáncolni – tette hozzá Bakó Levente. Ami pedig a teljes programot illeti, a kedves nézők számíthatnak klasszikus nyitányra, lírikus keringőre, lendületes amerikai zenére, fúvószenekari indulóra, itáliai slágerekre, de természetesen lesznek majd meglepetések, amik csak az új esztendő első napján derülnek ki. / A 2024. január elsején délután öt órakor kezdődő koncertet a Nyíregyházi Televízió rögzíti, s felvételről január 20-án, szombaton 20.30 perctől sugározza majd a Kult-Óra című műsor.