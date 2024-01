Két időpontban is láthatják a nézők az illúzió mestereit január 20-án, szombaton a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban Mátészalkán. Fellép a nagyszínpad trükkjeinek mestere, Lui és partnernői, a világbajnoki bronzérmes bűvész, Galambos Fecó és Holcz Gábor is, aki Las Vegastól egészen Dél-Koreáig elbűvölte már a közönséget különleges produkcióival. Aki lemarad a 15 órakor kezdődő előadásról, 19 órától is megnézheti a műsort.