Új korszak nyílik az örmény-magyar viszonyban, hosszú szünet után mód nyílik újraindítani a két ország kapcsolatait, amelyekben óriási lehetőségek rejlenek - jelentette ki Vahagn Hacsaturján örmény elnök a Sándor-palotában, miután vendéglátójával, Novák Katalin köztársasági elnökkel tárgyalt. Vahagn Hacsaturján delegáció-vezetőként hivatalos látogatáson tartózkodott Budapesten, ahol fogadta őt Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke is. A díszebédre meghívták többek között dr. Vinnai Győzőt, a magyar-örmény parlamenti tagozat alelnökét. A szabolcs-szatmár-beregi országgyűlési képviselő biztos abban, hogy Vahagn Hacsaturján látogatása elősegítheti a magyar-örmény gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok erősödését.

Tíz év után álltak helyre a magyar-örmény diplomáciai kapcsolatok 2022 decemberében. „Két keresztény ország esetében ez így helyes” - írta Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán azt követően, hogy a lengyelországi Lódzban tárgyalt örmény kollégájával, Ararat Mirzojánnal. Ezért is volt különleges jelentősége a mostani, budapesti találkozónak.

„Történelmi látogatás ez, és az Örmény Köztársaság készen áll arra, hogy új életet leheljen a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokba. A kötelék régi a két nép között, és a szovjet időkben is létezett. Emlékszem, milyen népszerű volt Jerevánban a Sopron kávézó. Mindent meg kell tennünk, hogy a következő generációk élvezhessék az újra felépülő kétoldalú kapcsolatokat” - fejtette ki az örmény vezető a sajtótájékoztatójukon.

– Tavaly alakult meg a magyar-örmény parlamenti tagozat, melynek elnöke Balla Mihály. Alelnökként nagyon fontosnak tartom a magas szintű fogadtatást, ahol mindkét fél megerősítette, hogy elkötelezettek az együttműködések erősítésében – mondta érdeklődésünkre dr. Vinnai Győző. – Az Országgyűlésben Akopjan Nikogosz az örmény nemzetiség szószólója. A Hungary Helps programban nagyon sok örmény egyház kapott támogatást. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Örmény Állami Pedagógiai Egyetem megállapodott abban, hogy a jereváni egyetemen Magyar Történelem és Kultúra Központ jön létre. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2016 óta armenológiai tanszék működik.

Dr. Vinnai Győző, a magyar-örmény parlamenti tagozat alelnöke (b1) és Balla Mihály elnök (j1)

Fotó: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

Örményország a világtörténelem első keresztény országa: 295-ben tették államvallásukká a kereszténységet.

Nyíregyházán az örmény nemzetiségi önkormányzat Malhazjan Armen vezetésével aktív életet el, például minden évben megemlékeznek a független Örményország megalakulásának évfordulójáról. Az örmény genocídium 1915. április 24-én kezdődött és három hónapig tartott, ez idő alatt mintegy másfél millióan vesztették életüket és egymillió embernek kellett elmenekülni Törökországból. A városban évek óta egy kőkereszt állít emléket a népirtásnak az örökösföldi görögkatolikus templom udvarán.