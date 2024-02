Még nem késő elindulni a Sóstói Múzeumfaluba, ahol több mint tízezer adag disznótoros étel várja a VI. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és XXII. Nemzetközi Böllérverseny vendégeit. Ebben az évben húsz csapat mutatja meg főzőtudományát, vannak köztük határon túliak is: így a kaplonyiak, akik a kezdetektől részesei a fesztiválnak, a nagykaposiak, illetve az ipari park nagybefektetője, a dél-koreai W-Scope csapata is várja a vendégeket. Az ünnepélyes megnyitó után elindult a maskarások, óriásbábosok, busók felvonulása, színpadra lépett a Szabolcs néptáncegyüttes. Összesen 14 kategóriában díjazza a bölléreket és az ételeket a zsűri, melynek elnöke Reviczky Gábor. A látogatók kóstolhatnak hagymás vért, hurkát, kolbászt, tepertőt, toroskáposztát, de a szervezők a vegetáriánusokra és a böjtölőkre is gondoltak: ők húsmentes ételek közül válogathatnak.