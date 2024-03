Barátságos tavaszi idő és egy jó idei gyümölcstermés reményét sugallóan zöld Tisza fogadta szombaton a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend ragjait Tivadarban, ahol a lovagok hagyományos megemlékezésüket tartották. A Szilvavirágzás Ünnepe - hiszen ezért gyűltek össze most is a Danó-portán - már két évtizedes múltra tekint vissza. A hagyományőrző egyesület tagjai szilvakék lovagi ruhájukat felöltve, ezúttal is azt idézték fel, hogy mennyit köszönhet Szatmár és Bereg e két tájat nem elválasztó, sokkal inkább összekötő Tisza folyónak, amely a hírneves Szatmári Szilvapálinka klasszikus alapanyagául szolgáló, mézédes kék gyümölcs, a Nemtudom szílva magját terített el a régmúlt időkben a folyó két partján, hogy egyebek mellett ezzel a bőtermő gyümölccsel is megélhetési forrást nyújtson az itt élő, dolgos embereknek. A pálinka lovagok ezt a természeti jótéteményt meghálálandó vonultak ki előbb a part mentén álló harangtoronyhoz, majd onnan fel a Tivadar és Kisar községeket összekötő Tisza-hídra. A tisztelőinek a remény zöld színével üzenő folyó fölött a hídkorlátnál felsorakozva két nemzetiszín szalagos, szilvavirág koszorú vízrebocsátásával fejezték ki Szatmár, és Bereg háláját a termékenységet is jelképező legmagyarabb folyónak.