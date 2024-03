A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság újabb 5 érték felvételéről döntött. Kulturális örökségként Toma András, az utolsó magyar hadifogoly életútja, a Jósavárosi Napok című rendezvény, „Burger István emlékezete”, Németh József táncdalénekes, énekes-zenetanár zenei életműve, épített környezetként a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épülete került bele a Nyíregyházi Települési Értéktárba, amely így már 68 értéket őriz. Mindez azért is hasznos, mondhatni értékes információ, mert amikor az önkéntesekkel elkészítette a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a hangoskönyvét, akkor még 63 helyi kincsről olvastak fel karakteres mondatokat. Mindez azon a sajtótájékoztatón derült ki, amelyet az ominózus egyesület, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság és a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány tartott a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében.

– Az Értékes Napok projektben augusztusban kezdődött és márciusban ér véget – közölte Nemes Nagy Tünde, az idén 20 éves Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke. – A stúdiónkban Dankó Pál szakmai irányításával Babolcsi Andrea és dr. Csíky Nándor önkéntesek olvastak Nyíregyháza értékeiről, a hangoskönyv elérhető az akadálymentes weboldalunkon (www.vakegy.hu) és a könyvtárban cd formájában. A projekt részeként megismerkedtünk a Sóstói-erdő növény- és állatvilágával, jártunk a Sóstói Múzeumfaluban, ahol a térség népi kultúráját hozták hozzánk közel, a levéltárban a fontos régi iratait mutatták be nekünk, felkerestük a tűzoltóságot és még hátra van egy program, ahol a tirpák népi gasztronómiából kapunk ízelítőt.

– A két éve alakult alapítványunk nagyon jó viszonyt ápol a vakok és gyengénlátók egyesületével. Ezúttal 300 ezer forinttal támogattuk az Értékes Napok projektet, ami minden ízében helyinek számít. Alapvető célunk, hogy helyi közösségeket segítsünk az adományokkal – tette hozzá Fekete Éva, a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány kuratóriumi tagja.

– Örömmel fogadtuk a hangoskönyvet. Rólunk a nyiregyhaza.hu/ertektar oldalon minden hasznos információ megtalálható. Például az is, hogy március 31-én zárul az Értékes Bokortanyák elnevezésű fotópályázatunk – mondta Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke.

Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság elnöke is szót kért végezetül: – Gratulálok a projekt megvalósításához. Mindig pozitívum, ha újabb partnereket sikerül bevonni az értekmentő küldetésbe. Tervünk, hogy a vármegye értéktár kincseiről is készüljön hangoskönyv.