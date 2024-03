Nagyon várják már a tavaszt, a kikelet érkezését vármegyénk horgászai is, hiszen kezdődhet az új horgászszezon, s az új esztendő egyben új reményeket, nagy fogásokat is ígér a számukra.

A szakma ismert nevei

Persze, a sikerhez kellenek csalik, etetőanyagok, horgok, villantók, botok, hogy csak néhányat említsünk az oly sok horgászcikk közül. Az idei szezonra jó felkészülést jelent a Halcatraz Horgászfesztivál, amit immár kilencedik alkalommal rendeznek meg Nyíregyházán a névadó boltnál 2024. március 1-jén és 2-án.

A horgászcikkek megvásárlása mellett jó tanácsokkal is felvértezhetik magukat a horgászok, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan most is lehet majd találkozni a szakma legismertebb horgászaival, akik az üzlet melletti rendezvénysátorban érdekes előadásokat tartanak.

A fesztivált színesíti szaktanácsadás, halfüstölés és -kóstolás, szerelékek bemutatása, ki lehet próbálni a fárasztógépet, a program pedig tombolasorsolással zárul mind a két napon.

– A fesztivál ötletgazdája Csorba Csaba tulajdonos volt. Akkor költözött új helyre, a Bujtos utcába a horgászbolt, s megszervezte a fesztivált, hogy a horgászok megismerhessék, megbarátkozhassanak az új helyszínnel. Akkor még az emeleten volt a színpad, s ott hangzottak el az előadások is – mondta el érdeklődésünkre Tóth Bálint boltvezető, aki 2016-ban még diákmunkásként dolgozott az üzletben, 2018 óta pedig a vezetői tisztséget tölti be.

– Arra törekszünk minden évben, hogy a meghívott előadók lehetőleg minél több szakágat felöljenek, így legyen szó például a feederes, a bojlis vagy éppen a pergetőhorgászatról.

Tavaly Bakó Péter (szürke felsőben) bemutatót is tartott a horgászbotokból

Fotó: Archív fotó: M. Magyar László

Élmények, tapasztalatok

– A meghívott szakemberek általában olyan márkákat képviselnek, amelyekkel nálunk is találkozhatnak a betérők. Van, aki szinte minden évben visszatér új előadással, de új arcokkal is találkoznak az előadók élményeire és tapasztalataira kíváncsi horgászok. Visszatérő vendég nálunk például Sipos Gábor, a Haldorádó képviselője és Erdei Attila is.

– Említhetném még Kovács Zoltánt is, a nyíregyházi SBS cég tulajdonosát, aki maga is versenyző, az elmúlt év szeptemberében részt vett Franciaországban a XXIII. pontyfogó világbajnokságon a magyar csapat tagjaként, és társaival a csapatversenyben a negyedik helyet szerezték meg – folytatta Tóth Bálint, aki az édesapja révén hétéves korában ismerkedhetett meg a horgászattal, a Nyíregyháza környéki tavakat keresték fel rendszeresen. Mikor arra kérdeztünk rá, napjainkban mi a kedvenc tava, így válaszolt:

– Mostanában nagyon szeretek Leveleken horgászni. Csendes, nyugodt a víztározó, és az új üzemeltetőnek köszönhetően halat is lehet benne fogni. Van egy úgynevezett Halcatraz-stég, onnan szoktam horgászni.