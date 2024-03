Hatalmas élmény a Tündérszépek jelentkezői számára a fotózás, amellyel a verseny további fordulóira is felkészülhetnek. A 26 éves Kovács Kitti már túl van a portfólió elkészítésén, és szívesen mesélt lapunknak az élményeiről, s a további terveiről. Mint mondta, még soha nem indult szépségversenyen, így amikor meglátta a kiírást, úgy döntött: szerencsét próbál. Köszönhetően annak, hogy volt már fotózáson, nem az alapoktól kellett kezdenie: több évvel ezelőtt szerepelt a Nap szépe rovatunkban.

Vannak tervei

– A tapasztalatomnak hála nem volt új a helyzet, de természetesen izgultam – kezdte a balkányi hölgy, aki ennek ellenére egész hamar feloldódott, s magabiztosan mozgott a kamera előtt. Kitti elárulta: nagyon élvezte, hogy több beállításban, különféle ruhákban készültek róla profi képek. – Már nagyon várom, hogy láthassam a végleges összeállítást – tette hozzá.

Kitti nem egyedül vágott bele ebbe a megmérettetésbe: mellette áll a családja és a barátai is, s mindenben támogatják. – Édesanyám örül a legjobban ennek a lehetőségnek. Nagyon boldog volt, amikor közöltem vele a hírt, hogy jelentkeztem – mesélte.

A 26 éves Kittitől megtudtuk: gyerekkorában arra vágyott, hogy egyszer színésznő lehessen, azonban végül nem ezen az úton haladt tovább. Pedagógiai asszisztensként végzett, most pedig munkát keres.

– Jelenleg úgy tűnik, hogy Nyíregyházára fogok költözni, s először egy szoláriumban dolgozom majd – mondta, s kiemelte: a versennyel is vannak tervei, s szeretné tovább képezni magát. – Ha kellemes élményeket szerzek a Tündérszépek versenyen, szívesen jelentkezek majd más hasonló megmérettetésekre is, hogy tovább fejlődhessek – folytatta Kitti, majd azt is hozzátette: hobbiból örömmel foglalkozna modellkedéssel.

A balkányi lány úgy érzi, a fotózás jót tett az önbizalmának, rengeteg pozitív visszajelzést kapott fotós kollégánktól, de a fodrászok és a sminkesek is bátorították.

Hatalmas élményt nyújt

Azoknak a lányoknak, akik még nem mertek kilépni a komfortzónájukból, azt javasolja: kockáztassanak, hiszen nem mindig adódik ilyen lehetőség.

– Minden nőnek érdemes kipróbálnia ezt a versenyt. Maga a fotózás és az előkészületek is hatalmas élményt nyújtanak – biztat mindenkit.

Aki szívesen követné Kitti példáját, április 21-éig jelentkezhet a versenyre a szon.hu aloldalán.