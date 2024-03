A pálinka hazai „Oscarjának” is nevezett ünnepélyes díjkiosztó gálán, Debrecenben adták át a XIV. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny győzteseinek járó elismeréseket. A Kárpát-medence legnagyobb pálinkás megmérettetésére 1839 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szlovákiából és Szerbiából is. Az abszolút győztes Sáppusztai Pálinkafőzde a legjobb pálinka címet is elhódította.

Takács László versenyigazgató a gálán elmondta, a kereskedelemben kapható pálinkák között 30 championt, azaz nagyaranyérmet osztottak ki.

A magán- és bérfőzetőknél 50 kategóriagyőztes párlat emelkedett ki a mezőnyből, amelyek közül ötöt jegyez a nyíregyházi dr. Kósa Lajos. A szakmában magasan jegyzett magánfőző meséli, panyolai születésűként hamar kapcsolatba került a pálinkával, hiszen már gyerekként segítségére volt édesapjának az alma-, körte- és a Panyolán őshonos nemtudomszilva-cefrék elkészítésében. Nem tagadja, azóta is a szilva a kedvenc pálinkája.

Dr. Kósa Lajos és fia

Fotó: Galambos Béla

A legjobb magánfőző - díjátvétel

Párosban kezdődött

– Ahogy felnőttem, lelkes fogyasztóvá is váltam, és kezdetben bérfőzetőként készítettem pálinkákat – vall szakmai pályafutásáról a mára országos hírnévre szert tett pálinkamester, aki a hungarikumnak számító nedű iránti elköteleződésében is hű társként számíthat feleségére és két fiára. Nyírszőlősön él: – Szomszédommal és barátommal, Ecsedi Jánossal 2019-ben közösen vásároltunk egy 100 literes kisüsti főzőberendezést, és belevágtunk a magánfőzésbe. Közösen versenyeztünk 2020–2022 között, méghozzá sikeresen, mert 2021-ben kategóriagyőzelmet szereztünk a porrogi pálinkaversenyen egy feketeberkenye-párlattal. A 2022-es versenyszezont is szép eredményekkel zártuk a Quintessence és a Magnus Spiritum párlatversenyeken, ahol kategóriagyőzelmeket szereztünk, de szépen csillogó érmekkel tértünk haza a gyulai Brillante-ről, a Scientia párlatversenyen pedig a verseny legeredményesebb magánfőzői lettünk.

Ami a szakértelmet illeti, a 43 esztendős pálinkamester semmit nem bízott a véletlenre. Időközben elvégezte a gyümölcspálinka-gyártó OKJ-s képzést és a Pavlinkum Akadémia párlattechnológiai és profilanalitikai kurzusát is teljesítette.

A szabolcsi pálinkászok klubja

Önállóan még följebb

A versenyeken addig is sikert sikerre halmozó nyírszőlősi főzőpáros útjai 2022-ben elváltak. Kósa Lajos immár önállóan, 2023-ban a ­Quintessence és a Pannónia párlatversenyen több kategóriagyőzelmet és számos aranyérmet szerzett, a Magnus Spiritum párlatversenyen pedig az összesített eredmények alapján elnyerte a legeredményesebb magánfőző díját. Ugyanebben az évben olyan sikerrel vett részt a Brillante pálinkaversenyen, hogy eredményei láttán felkérték, vegyen tevékenyen részt a Gyulai Pálinkafesztivál híres ceremóniáján, a Nemzeti Összetartozás Pálinkájának összeöntésén. Tavaly ősszel a Szatmár-Beregi Pálinkalovagrend párlatversenyére is nevezett, ahol a „szilva” és az „egyéb gyümölcsök” kategóriát is megnyerte.

Szabolcsi pálinkászok ezüstös csapata

PálinkÁSZ-ezüst

– Jól kezdődött a 2024-es versenyszezon számomra, hisz a Quintessence párlatversenyen 10 arany-, 10 ezüst- és 5 bronzéremmel, valamint 5 kategóriagyőzelemmel a verseny legjobb magánfőzőjének járó díjat is megkaptam. Ezt tartom versenyzői pályafutásom legjobb eredményének. A verseny idei újítása a csapatverseny bevezetése volt, amin Szabolcsi PálinkÁSZok néven Krajnyák Zoltán és Szőllősi Kristóf barátaimmal közösen elindultunk, és a 2. helyen végeztünk. Ez a sikeres csapat lényegében már 2023-ban létrejött Szabolcsi Pálinka Klub néven a tagok szakmai fejlődése és egymás segítése céljából. Továbbra is célunk a tagok szakmai továbbfejlesztése, ezért néhány barátommal tervezzük, hogy idén részt veszünk az ongai 90 órás pálinka- és párlatértékelő tréningsorozaton – vall a lankadatlan ismeretszerzés fontosságáról is a nyírszőlősi párlatkirály, aki tudja, nincs egyedül: „Hálát adok Istennek, hogy kegyelméből mindezt elértem, és köszönöm családomnak, kiváltképp feleségemnek a sok segítséget, türelmet és lemondást, nélkülük ez nem sikerült volna.”

Krajnyák Zoltán (balról), Lakatos Tibor, dr. Kósa Lajos – ők hárman 45-öt hoztak a szabolcsi „különítmény” 50 érméből