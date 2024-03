Használjuk ki, hogy itt a tavasz és egészségesen, színesen, változatosan tudunk étkezni – több egészségügyi portál, köztük a weborvos.hu is erre hívja fel a figyelmet. Azt írják, hogy tavasztól már egyre több zöldséget és gyümölcsöt tudunk magunkhoz venni, ezek egy részének az ünnepi asztalon is van helyük. A zöldségek mellé főfogásként a húsfélék, sültek kerülnek. Salátákat készíthetünk lencsével, csicseriborsóval, sonkával, tésztával, sajttal és ezek kombinációival. A zöld színű növények nemcsak az asztal ékei ilyenkor, hanem a vitaminellátásunkról is gondoskodnak. A paprika, a retek, hagyma a hagyományos teríték része húsvétkor. A tojás mellé pedig ugyancsak ehetjük a zöldségféléket, salátákat. Az okostányér program segítséget ad ahhoz, hogy mennyi szénhidrát, fehérje és zsír elfogyasztása ajánlott, mivel őrizhetjük meg egészségünk egyensúlyát.

Nassolás helyett együnk gyümölcsöket!

A kisétkezéskről se feledkezzünk meg, nassolás helyett uzsonnára fogyasszunk gyümölcsöket, almát, körtét dióval, mandulával, joghurttal, szintén kiválóak a gyümölcsös smoothie-k különböző verziói fagyasztott gyümölcsökből például zabtejjel. A weborvos.hu külön kitér az ünnepi asztalra is, ahonnan húsvétkor nem hiányozhatnak a finomságok, az édességek. – A legtöbb édesség elkészítésénél, így a kalács esetében is helyettesítsük a liszt 1/3-át teljeskiőrlésű liszttel vagy zabliszttel. A muffinokat darált dióval, szárított áfonyával és reszelt répával és teljeskiőrlésű liszttel tudjuk egészségesebbé tenni. Megpróbálkozhatunk a tiramisu egészséges verziójának elkészítésével: használjunk light mascarponét, a piskótát helyettesítsük Abonettel, csökkentsük a felhasznált cukor mennyiségét – írják az egészségügyi szakportálon.

Azoknak pedig, akik egy negyvennapos böjt után ülnek le az ünnepi asztalhoz, érdemes a kímélő fogásokból választaniuk, hogy egyszerre ne terheljék meg a még „pihenő üzemmódban lévő" emésztőrendszerüket. S ahogyan azt az ünnepi időszakokban sokszor emlegetik: sétáljunk, mozogjunk eleget – reméljük szép tavaszi idő lesz hozzá.