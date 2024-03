Dolhai Zoltán orosi gördeszkás srácból lett világszerte ismert és elismert cégvezető, aki mögött több ezer ejtőernyős és bázisugrás áll, és aki nemcsak magának varr az ugráshoz szükséges, speciális ruhákat, de sportolóknak és katonáknak is. Ezek tervezésekor repülőgép-pilóták, egyetemi oktatók és aerodinamikai szakemberek tanácsait is figyelembe veszi, de leginkább a saját tapasztalataira is támaszkodik. És ahogy a BNI3301 Nyír-Egységének csütörtöki rendezvényén kiderült: ez utóbbiból van bőven!

Ugrott s varrt

Mint mesélte, több mint negyedszázaddal ezelőtt, 1998-ban véletlenül ment el egy ingyenes ejtőernyős-tanfolyamra, és aztán már nem volt megállás. Előtte is sok mindent kipróbált, síelt, snowboardozott, de miután megtapasztalta a szelet, a sebességet s a végtelen ég nyújtotta szabadságot, csak egy cél lebegett a szeme előtt: a lehető legtöbb időt akarta a levegőben tölteni.

Jó pár száz ejtőernyős ugrással a háta mögött többre vágyott: ki akart próbálni valami újat, és szakítani a lassú ernyőkkel. A célba ugrás helyett egy igazán extrém dologra vállalkozott, mert szeretett volna felhőkarcolókról s magas sziklákról leugrani és repülni – ekkor jött az életébe a bázis- ugrás. De elkezdett varrni is, mert meglátta az ebben rejlő gazdasági potenciált.

Új perspektívák

– Aki ejtőernyőzött már valaha, jól tudja, hogy a felszerelés minden elemét varrják – az egyetlen kivétel a sisak. A szüleim a ruhaiparban dolgoztak, és szerették volna, ha én is ezt a szakmát választom. Nem állt tehát távol tőlem ez a világ, az orosi garázsunkban pedig elkezdtem ejtőernyősruhákat tervezni és varr­ni. Először csak magamnak, majd az ismerős edzőknek, ugróknak, látva ezek sikerét pedig elhatároztam, hogy egy olyan céget hozok létre, amely speciális ruhákat készít, és világszinten is megállja a helyét.

A levegő urai Dolhai Zoltánék ruháit választják

Fotó: Intrudair.hu

– A sportkarrieremben és a cég működését tekintve is óriási mérföldkő volt a wingsuit, a szárnyas ruha, ami alapjaiban változtatta meg az ugró sportágat. Ezzel repülésre is lehetőség nyílik: a segítségével akár hasadékokban is száguldhatunk hatalmas sebességgel, nagyon közel repülve a sziklákhoz. A speciális ruhában a zuhanási sebesség akár 40 kilométer per órára is lecsökkenthető, miközben a horizontális sebesség a 200-250 kilométer per órás sebességet is elérheti. Mindez ugróként és ruhagyártóként is új perspektívákat nyitott meg előttem, és amikor először hallottam róla, rögtön terveztem egyet. Az első tavaszi napsugarak megjelenésekor ki is próbáltam, bár megmondom őszintén: nem voltam teljesen nyugodt, amikor az ugrás előtt a repülőn ültem, mert a különböző tesztrepülések alatt sajnos sokan meghaltak már. De bíztam magamban, és óriási élmény volt a saját ruhámban repülni – mondta Dolhai Zoltán, aki az ugrósport szinte minden ágát kipróbálta, így amikor egyedi megrendelések érkeznek, a saját tapasztalataira támaszkodhat.

A lényeg a biztonság

– Ejtőernyősök, bázisugrók, szélcsatorna-sportolók, sőt még a NATO katonái is viselik a ruháinkat, amelyek készítésekor nem azt tartjuk szem előtt, hogy a lehető legdrágábban adjuk el, hanem azt, hogy a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsák a viselőjüknek. Olyan ruhákat álmodunk meg, amelyekkel a megrendelőink szó szerint szárnyakat kapnak, és mozognak a levegőben, mint a madarak. És nem csak a sportolók öltik magukra! A NATO kötelékében például vannak olyan ejtőernyősök, akiknek közel 10 ezer méterről kell kiugraniuk, hogy észrevétlenül közelíthessenek meg különböző célpontokat – abban a magasságban -50 fok van, ezért nekik olyan ruhát kellett terveznünk, amiben nem fagynak meg, de tudnak mozogni – mondta az Intrudair tulajdonosa.

Fotó: Intrudair.hu

Fontos az egyediség

– Büszkék vagyunk rá, hogy 2500 egyedi megrendelésünk van: a ruhákat digitálisan tervezzük meg, a lézerszabász gép század milliméteres pontossággal vágja ki az anyagokat, és minden egyes ruhát kézzel varrunk. A személyre szabott öltözékeken a színeket, a hímzést a megrendelők választják ki, s vannak olyan termékeink, amelyekhez 40 méretet kell megadniuk – nincs szükség arra, hogy személyesen jöjjenek el hozzánk, mindez online működik.

Fotó: Intrudair.hu

– Az ugróknak fontos, hogy az égen a lehető legegyedibbek legyenek, és jól mutassanak, mi pedig ebben partnerek vagyunk – tette hozzá, az előadása végén pedig levetített egy videót. Tesztpilótájuk az egyik legerősebb szárnyas ruhájukban a Dolomitokban repült: karnyújtásnyira voltak tőle a sziklák, miközben 250 kilométer per órás sebességgel szántotta az eget.