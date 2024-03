Mennyi vizet igyunk naponta? Egyszerűen hangzik a kérdés, mégis sokféle választ kapunk rá. Számít az életkor, a nem, a fizikai aktivitás és a külső hőmérséklet ugyanúgy, amikor tiszta vízzel töltjük meg poharainkat. A megfelelő mennyiségű vízivás, mint téma azért kerül gyakran felszínre, mert sajnos az emberek nagy többsége nem fogyasztja el a napi 2-2,5 liter folyadékot, ami az emberi szervezet egészséges működéséhez szükséges. Így az egészségügyi szakma a víz világnapján újra és újra felhívja erre a figyelmet.

Mennyi annyi?

– Az emberi test tömegének több mint a fele víz, a csecsemőknél ez az arány 70 százalék. A víz szállítja a tápanyagot a sejtekhez, eltávolítja az anyagcsere során a keletkezett felesleges anyagokat, a víz teszi rugalmassá az ízületeket, s a legfontosabb szerveinket védő rugalmas burkot is víz alkotja. Nem kérdés tehát, hogy nélkülözhetetlen az élethez, egészségünk megőrzésében – mondta el elöljáróban a sokak által is ismert tényeket a dietetikus, Sorosinszki Katalin.

Hozzátette, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal életkorra lebontva meghatározta az ajánlott napi folyadékbeviteli referenciaértékeket, melyek magukban foglalják az élelmiszerek folyadéktartalmát is. Ez alapján 6 hónapos korig 100-190 ml/test kilogrammonként az ajánlott folyadékmennyiség, fél- és egyéves kor között 800-1000 ml, kétéves korig 1100-1200 ml az ideális. Egy 2-3 éves gyereknek 1,3 liter, egy 4-8 évesnek 1,6 liter folyadékot kell fogyasztania naponta. Kilenc év felett a lányoknak 1,9 liter, a fiúknak pedig 2,1 liter az ajánlott mennyiség.

– Az állásfoglalás 14 éves kortól 2 liter folyadékfogyasztást határoz meg a nőknél, 2,5 litert pedig a férfiak esetében. Fontos megjegyezni azt is, hogy a nők és a férfiak testösszetétele biológiailag eltérő, ezért különbözik az ajánlott mennyiségek értéke. Mi, dietetikusok ezt nem szoktuk ennyire részletezni egy-egy előadáson vagy tanácsadáson, az általános érvényű szabályokat hangsúlyozzuk inkább, például azt, hogy a gyermekek minimum egyliteres kulaccsal induljanak iskolába, és igyanak vizet a szünetekben is, kérjük rajtuk számon, ugyanis a szülők sokszor elmondják, hogy a gyerekek hazaérve otthon isszák meg a folyadékmennyiségük több mint kétharmadát, ami nagyon veszélyes is lehet – hangsúlyozta a szakember.

Hozzáfűzte: a dehidratáció első jele nem a szomjúság, hanem a fejfájás, a szédülés, a koncentráció csökkenése. Ilyenkor a vér besűrűsödik, és a szívnek nagyobb erőt kell kifejtenie a keringés fenntartáshoz. Ez légszomjhoz, magas vérnyomáshoz is vezethet, tehát mielőtt valaki legyintene az egészre, gondolja át, milyen károkat okozhat a vízhiány a szervezetében. S ez igaz felnőttkorban is.

– Aki irodában dolgozik, számítógép előtt ül, keveset mozog, kevés energiát használ fel, nem igényli úgy a folyadékfogyasztást, mint aki fizikai munkát végez. Fontos tudni, hogy a vízre folyamatosan szüksége van a szervezetünknek, nem lehet egyszerre bepótolni az „elhanyagolt mennyiségeket”. Vészjelző, ha a vizelet mennyisége csökken, a színe sötétebbé válik és szaga felerősödik, ezek a jelek is egyértelműen mutatják, hogy nem ittunk eleget. Emiatt szoktam azt tanácsolni: biztosítsuk folyamatosan testünk számára vizet, ne várjuk meg, hogy megszomjazzuk.

Víz – a tökéletes szomjoltó

– Főként gyerekeknél és időseknél figyelhetjük meg nyáron, amikor a szervezet izzadással is vizet ad le, hogy egyszerre fogyasztanak nagy mennyiségű folyadékot, ez hiba, főként ha nem vizet isznak, a cukros üdítőkkel, szénsavas italokkal rontanak a helyzeten. A napközben elfogyasztott ételek és italok (pl. tej) folyadéktartalma mellett a legjobb forrás a tiszta víz, amit persze kiegészíthetünk természetes zöldség- és gyümölcslevekkel, (napi 1 pohárnyi elegendő ezekből), cukormentes teákkal. Ám ne feledjük, a víz kalóriatartalma nulla, s a legjobb szomjoltó is – mondta a szakember, akinek feltettük a kérdést, hogy csapvíz vagy ásványvíz? Erre annyit mondott, megoszlanak a vélemények, de ez már egy következő beszélgetés témája.