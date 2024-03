– Azok közé tartozom, akik maximálisan megértik a gazdák felháborodását, mert nem áraszthatják el hazánkat az Ukrajnából beáramló ellenőrizetlen termékek, az uniós döntés hátrányosan érinti a hazai termelőket, nagy árat követel a gazdáktól – mondta el podcastműsorunkban Román István vármegyei főispán, akit a gazdatüntetésekről, valamint az agrárium helyzetéről is kérdeztünk.

– Az idén több mint 50 felhívás jelenik meg a vidékfejlesztési pályázati kiírások között. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy vármegyénkben a gazdák, valamint az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó vállalatok, cégek mindig is nagy kedvvel és hatékonysággal pályáztak ezen a célterületen. Reméljük, hogy ez a kedv megmarad a jövőben is. Az új programozási ciklusban a Magyarországra érkező forrásokat az magyar állam megtoldotta, így az 5000 milliárd forintot is meghaladja az a keretösszeg, ami az elkövetkezendő években pályázható lesz, a gazdák élhetnek a technológiaváltás lehetőségével, s prioritás marad az élelmiszerfeldolgozó-ipar fejlesztése is – derül ki a beszélgetésből.

– Kettősség jellemzi vármegyénk munkaerőpiacát – folytatta a foglalkoztatást érintő kérdésekkel a főispán – vármegyénkben egyszerre van jelen a munkaerőhiány és a munkaerő-túlkínálat, ami térségenként, foglalkoztatási ágazatonként teljesen eltérő képet mutat. Köztudomású, hogy egy komoly ipartelepítés zajlik Nyíregyháza térségében, ahol több ezer új munkahely jön létre. Nyilvánvalóan ez lehetőséget fog arra biztosítani, hogy akik munkát keresnek, találhatnak is. A munkaadók oldaláról megközelítve a kérdést, valóban fontossá válik, hogy azt a munkaerőigényt, amit a betelepülő cégek jelezni fognak, tudjuk -e majd biztosítani? Emiatt is szükséges a munkaerő-tartalék mobilizálása. A munkaerőpiac egy dinamikus világ azt gondolom, a fejlesztések azok előtt is új perspektívát nyithatnak meg, akik előrébb szeretnének lépni, de a jelenlegi munkahelyükön ezt nem tudják megtenni. A szakképzett munkaerőért folyó verseny a béreket felfelé hajthatja, ami egyértelműen a munkavállalóknak kedvez, s gyorsítja a térség felzárkózását is.