– A digitális világ ma már nemcsak a science fiction regényekben él, hanem a mindennapjaink részévé vált, mindannyiunk zsebében ott lapul az okostelefon, használunk számítógépet, laptopot, és ezen keresztül csatlakozunk a világhálóhoz. Nemcsak fogyasztjuk ezeken a felületeken a tartalmakat, hanem mi magunk is előállítói vagyunk. A kikapcsolódás színtere is lehet az online világ, gondolok a számítógépes játékokra, vagy valamelyik streamingszolgáltatóra, ahol megnézzük az épp népszerű sorozatokat. Szóval életünk minden területén ott van a világháló, a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni, egészségesen, önkontrollt gyakorolva használni. Dr. Baracsi Katalin internetjogász, elmondta nem az a baj, hogyha a gyerekek egy fél órát használják ezeket a készülékeket, megnéznek rajta egy mesét, vagy keresnek valamit a házi feladathoz, hiszen manapság ezekhez az eszközökhöz már jobban értenek, mint a felnőttek, hanem nem szabad elvárni egy hat-, nyolc- vagy 13 éves kamasztól, hogy felismerje a veszélyes helyzeteket, az átverős oldalakat, a félelemkeltő tartalmakat.

– A felnőttek nézzék meg, hogy az eszköz tényleg az adott életkorú gyereknek való-e: csak a nekik megfelelő alkalmazások, felületek legyenek rajta, szülői felügyeleti rendszerrel. Érdemes saját felhasználói fiókot készíteni a gyereknek a család által használt közös számítógépen, így is csökkenthető annak a kockázata, hogy olyan tartalomhoz vagy olyan felülethez jut hozzá, ami nem az életkorának megfelelő – ajánlotta a szakértő, és hozzátette: a digitális nevelés alapja, hogy megtanítjuk, mi az időkorlát, így nem esnek túlzásokba sem a gyerekek.

Bizalmi kapcsolat

– Nyilván nem várható el senkitől, hogy 0-tól 99 éves korig minden aktuális digitális trendet ismerjen, azonban ma már a szülőnek tudnia kell, mik a gyerek életkorának megfelelő játékok, mesék, ezek elérhetőek-e az online térben, vagy hogy a gyereke használ-e közösségi oldalt, van-e osztálycsoport ezen a felületen. Szerintem érdemes a szülőknek nyitottnak lenniük, kérdezzenek, képezzék magukat, számos digitális tartalom ingyenesen elérhető a szülőknek is. Legyenek kíváncsiak, és a kezdetektől fogva sugallják azt gyerekeik felé: én mindig itt vagyok veled, bennem megbízhatsz, nekem bármit elmondhatsz. Tegyék a mindennapi közös életük részévé a digitalizációt, akár úgy is, hogy leülnek például együtt játszani a gyerek kedvenc játékával, megragadják azt a konzolt, vagy közösen nyomkodják a telefont, vagy épp végignézik a lurkó kedvenc influenszerének az élő bejelentkezését. Ezzel is részesei lehetnek gyermekük „világának”, és erősítik bennük a bizalmat, hiszen így jobban el merik mondani az esetleges félelmeiket, kételyeiket a szülőnek. Hiszen ezzel is segítik őket a digitális önállóság felé. Kérjék meg őket arra is, ha valami furcsaságot látnak a neten vagy a telefonjukon, a szülőnek szóljanak először, merthogy ők tudnak nekik segíteni. Bátran forduljanak a felnőttekhez, ha kérdéseik, kételyeik vannak. Érdemes például az ebédlőasztalnál vagy este a vacsoránál, nemcsak azt megkérdezni, hogy mi volt az iskolában, mi volt az edzésen, hanem hogy „mi történik veled az online térben”. Akkor egy valódi kíváncsiságot, valódi érdeklődést fog érezni a gyerek, s ez tovább erősíti a szülő-gyerek közti bizalmat – ajánlotta az internetjogász, és megjegyezte: ekkor a gyerek úgy érzi, a felnőtt nem eltiltani akarja az eszköztől, hanem meg szeretné mutatni, hogy hogyan használja jól.

Korosztályos nevelés

Dr. Baracsi Katalin beszélt arról is, hogyan befolyásolja a digitális nevelés milyenségét és módozatát, ha több gyerek van a családban.

– Meg lehet kérni a nagyobbakat, hogy tanítsák a kisebbeket, aminek persze megvan a rizikója, mert a kicsi ilyenkor pontosan látja, hogy a nagy mivel játszik, s akkor ő is ki akarja próbálni. Úgyhogy belefuthatunk abba a hibába, hogy esetleg nem az életkorának megfelelő tartalommal találkozik a kisebbik testvér. De a létező legnagyobb veszély, amikor a gyerek feltölt magáról egy olyan videófelvételt, amit nem biztos, hogy szeretnénk viszontlátni a világhálón – hívta fel a figyelmet a jelentős problémára a szakértő. Dr. Baracsi Katalin kitért arra is, nem érdemes büntetésből megvonni az okoseszköz használatát a gyerektől, vannak olyan „ügyesek”, hogy egy másik készüléken vagy a barátjuk gépén hozzáférnek a szülő által nem támogatott tartalomhoz, és ha tényleg baj történik, apa vagy anya segítségére van szükség, akkor a büntetéssel pont az a fajta bizalom épül le, amivel merne a gyerek segítséget kérni.

Végezetül a szakértő azt ecsetelte podcastünkben, hogy mutassunk mi felnőttek jó példát, a szülő is őszintén meséljen a félelmeiről, kételyeiről, amelyekkel a digitális világban megküzd.