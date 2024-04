Egy friss felmérés szerint a szülők 98 százaléka támogatná, hogy a fiatalok ne vásárolhassanak energiaitalt, és e termékek megvételét is korhatárhoz kössék – hasonlóan az alkoholtartalmú italokhoz. Egy törvényjavaslat is készült, melyet Hollik István és Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselők jelentettek be, s mint mondták, orvosszakmai és családvédelmi civil szervezetekkel is tárgyaltak róla. A szakemberek már régóta egyetértenek abban, hogy a 18 év alatti fiataloknak egyáltalán nem javasolt az energiaital fogyasztása, és törvényi szabályozásra van szükség a témában. Ennek mikéntjében azonban nincs egységes álláspont. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy nem csupán az energiaitaloktól, hanem más koffeintartalmú termékektől is óvni kell a gyerekeket. Dr. Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára lapunknak elmondta, az energiaital egy olyan termék, ami felnőtteknek készült, olyan egészséges embereknek, akik gyorsan vágynak az energiára.

Pusztán a tilalom nem elég

– Ez a termék funkciója, az energiát a cukor, míg az éberséget a koffein adja, és ez utóbbi miatt éri sok támadás e termékeket, amikor a gyerekekről beszélünk. A szövetségünk álláspontja is az, hogy a gyerekeknek – különösen a 14 év alattiaknak – semmilyen formában nem ajánlott a koffeinfogyasztás. Nekik nem javasolt energiaitalt, kávét, sőt kólát sem fogyasztani. Az emberek azonban sokszor megfeledkeznek a „koffeintorta” többi szeletéről: pusztán az energiaital betiltása nem orvosolná a problémát, hiszen az csupán egyetlen „szelet”, míg a kávé és a kóla révén ugyanúgy káros mennyiségű koffeinhez juthatnak a gyerekek – hívta fel a figyelmet a főtitkár. Dr. Csibi Sándor arra is rávilágított, kólából tízszer annyit vásárolnak az emberek, mint energiaitalból. – Egyik termék mellett vagy ellen sem akarok érvelni, azt azonban látni kell, hogy pusztán a tilalom nem vezethet eredményre. Néhány éve kitiltották az iskolai büfékből az energiaitalt és a chipset is, ám a gyerekek továbbra is vásárolják, csak éppen nem a büfében, hanem a boltokban. Az edukáció és a szülők felelőssége a legfontosabb, hogy ne az előítéletek kerüljenek előtérbe, hanem valóban a gyerekek egészsége. Ehhez azonban az energiaital mellett a többi termékre is fókuszálni kell, hogy eredményt érjünk el, és ne csak a „tüneteket kezeljük”.

Fontos az edukáció

– Sok fiatallal beszélgettem, hogy ki és miért fogyaszt koffeines italokat. Volt, aki azért, mert menő, de a többség azért, mert reggel fáradtan indul iskolába, és valahogyan „szeretné túlélni a napot”. Mint mondták, este sokáig interneteznek, játszanak, és nem pihennek eleget. A szülőknek éppen ezért jobban oda kell figyelniük, gondoskodni róla, hogy a gyermek eleget pihenjen, és száműzni a családi asztalról a koffeintartalmú italokat – hangsúlyozta dr. Csibi Sándor, akitől azt is megtudtuk, a szövetség azon dolgozik, hogy a fiatalok és szüleik minél többet tudhassanak meg az energiaital, a kóla és általában a koffein hatásairól. – Az edukációra még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, ezért nem csupán a weboldalunkon érhetőek el szakmai anyagok a témában, hanem olyan együttműködéseken is dolgozunk, melyek eredményeként a pedagógusok képzésében is tananyag lenne ez a téma. Ők azok, akik a legtöbb fiatallal napi kapcsolatban állnak, ezáltal a megfelelő képzéssel hasznos és hiteles információkkal szolgálhatnak a gyerekeknek – tette hozzá.

És hogy miért kiemelten fontos mindez? Lapunknak korábban dr. Ujhelyi János gyermekorvos, sportorvos azt mondta, mindenkinek eltérően reagál a szervezete a koffeinre. – A legtöbbet a szülők tehetnek a gyermekekért, de a felvilágosításban mindenkinek van szerepe és felelőssége. Részt vettem egy, a gyermekorvosok körében végzett országos felmérésben, melynek eredményeiből kiderült, a 8–10 éves korosztály 30–40 százaléka ivott már energiaitalt, egy jelentős részük rendszeresen fogyasztja is. A kamaszoknál ez a szám 60 százalék feletti. Az életmódbeli rossz szokásokkal, a kevés mozgással, egészségtelen táplálkozással sokan már gyerekkorban megágyaznak krónikus betegségeiknek – hívta fel a figyelmet.