Az élsportolók egy része, befejezve a sportkarrierjét, civil foglalkozást választ, mások edzőként adják tovább a tudásukat a fiatal generáció tagjainak, Béres Alexandra pedig, aki fitnesz Európa-bajnok és világbajnok is volt, emberek százezreinek figyelmét hívja fel az egészséges életmód jelentőségére.

– Jókor voltam jó helyen, mert a fitnesz mozgalom a versenysporttal együtt indult el Magyarországon, és amikor a versenysportból kiöregedtem – akkor voltam 23-24 éves –, nagyon sokan fordultak hozzám tanácsért. A legtöbben azt szerették volna tudni, hogyan szabályozhatják a testsúlyukat, később pedig tágult a kör és olyanok is megkerestek, akik nem a kinézetük, hanem az egészségük megőrzése érdekében akartak sportolni. Ezek az igények ötvöződtek, majd a gyerekeim születése után bennem is sok minden átformálódott, és elkezdtem azon gondolkodni, az évek múlásával mire van igényük a nőknek, illetve a mellettük élő férfiaknak – ezt mesélte lapunknak a népszerű fitneszedző, akivel gyakran találkozhatnak a nyíregyháziak: legutóbb április 2-án tartott órát a Continental Arénában a Mozdulj, Nyíregyháza! sorozat keretében.

Induljunk el sétálni!

– Az egészség nagyon fontos, olyan érték, amiért küzdeni kell – fogalmazott és hozzátette: ezt jóval többen tudják, mint amennyien tesznek érte.

– Azt, hogy ki miért hanyagolja el a testmozgást, számos tényező befolyásolhatja: függ attól, ki milyen életszakaszban van, milyenek a lehetőségei, de szerintem a legfontosabb ok az, hogy sokan nem helyezik ezt a kérdést a fontossági sorrendjük élére. Lényeges, hogy mindenki találja meg magában a motivációt, és hogy tudja, a mozgás miért fontos számára: a megjelenése vagy az egészsége miatt, esetleg azért, hogy rendszert vigyen az életébe. Ha pedig ezt megfogalmazza és célokat tűz ki, tenni is fog érte, később pedig a sikerélmények lendítik tovább.

– Ezért tartom nagyon fontosnak például a nyíregyházi óráimat is: ha valaki eljön és jó élményekkel távozik, utána hosszú hónapokig erőt merít ebből, s olyan mentális állapotba kerül, hogy képes túljutni az esetleges holtpontokon. Azt is tapasztalom, hogy sokan azért nem kezdenek el mozogni, mert úgy gondolják: ez az út nehéz. Fontos, hogy ne válasszuk túl nehéz feladatokat vagy edzésmunkát, hiszen mindenből, ami túl nehéz, előbb, utóbb ki akarunk törni és nem leszünk hosszú távon eredményesek. Azoknak, akik nem tudnak hogyan hozzákezdeni, azt tanácsolnám, hogy menjenek el 30 percet sétálni. Amikor már képesek ennél többre, ez lehet 45 vagy 50 perc, később pedig elkezdhetnek kocogni.

– Aki megérti, hogy erre az anyagcsere fokozása, a jól működő immunrendszer és a jó nyirokkeringés miatt van szükség, könnyebben veszi az akadályokat, és azt is észreveszi, hogy sportolás közben olyan megoldások jutnak az eszébe, amelyek korábban nem – mondta Béres Alexandra, aki jól ismeri a gyerekeket nevelő édesanyák dilemmáját: sokan úgy érzik, hogy azt az időt, amit mozgással töltenének, a gyerekeiktől veszik el, ez pedig olyan gát, ami miatt pár percet sem fordítanak magukra.

Kimaradhat 15-20 év

– Ha valaki magába néz, tudja, mennyi időt tölt például telefonálással, a közösségi média pörgetésével: szerintem mindenkinek van naponta fél órája, amit szabaddá tehetne. Az időnk nagy kincs, a közös tornát pedig a gyerekeinkkel is megoszthatjuk. Tornázhatunk például a nappaliban, online órán, miközben ők írják a leckéjüket, így nem kell tőlük távol lenni.

– A nagyobbik lányom 14 éves, kamaszodik, és ezek az első olyan hónapok, amikor több időt tölt külön a szobájában, mint velünk. Vagyis nagyjából 14-15 éves korukig vagyunk folyamatosan ott a gyerekünk körül, ha pedig több gyereket nevelünk, előfordulhat, hogy kimarad az életünkből 15-20 év, amikor nem foglalkozunk magunkkal. De így meddig lehetünk jelen az életükben? Hogyan tudjuk megóvni az egészségünket, ha évtizedeken át elhanyagoltuk, miként tudunk másoknak segíteni, ha nekünk sincs energiánk? Ezeket a kérdéseket érdemes feltenni és azt sem szabad elfelejteni, hogy ha valaki nem foglalkozik magával, az a párkapcsolatára is rányomhatja a bélyegét.

– Mint látjuk, nagyon sok olyan indok van, ami miatt érdemes megkeresni annak a lehetőségét, hogy a gyerekek mellett, vagy akár velük együtt is mozogjunk. A legolcsóbb, legidőhatékonyabb, legkevesebb felszerelést igénylő megoldás az, ha bekapcsolódunk egy online órába és otthon, a tévé előtt sportolunk, ám erre nem mindenki képes: nekik el kell menni egy közösségbe. Ennek számtalan előnye van a mozgás örömén túl: jobban megismerjük a személyiségünket, azt, milyen a monotóniatűrésünk, mennyire vagyunk képesek egyedüli harcosként élni, vagy mennyire fontosak nekünk a társak. A közösségi óráimat azért imádom, mert csodálatos energiák szabadulnak fel, amelyek engem is motiválnak, s visznek előre. De kedvelem az online térben tartott órákat is, amelyek abból táplálkoznak, hogy sokat tanítottam korábban közösségben, és odaképzelem az embereket.

Sok emléket őriz

– Előfordul, hogy az első öt perc még nehéz, de a bemelegítés arra is szolgál, hogy megérkezzünk fejben. Akkor még nem kell elfáradni, leizzadni: rá kell szánni az időt arra, hogy csak arra koncentráljunk, ahol vagyunk és gondolatban is átálljunk arra, hogy a következő negyvenöt percet mozgással fogjuk tölteni. Ha ezt elfogadjuk, átlendülünk a kezdeti nehézségeken.

– Nagyon sok visszajelzést kapok: az emberek megírják, mennyit változott a testük a közös munka megkezdése óta, vagy hogy milyen jól érezték magukat az óráimon. Ezek erős motivációt jelentenek, sok emléket, arcot, szemet őrzök. És ahogy telik az idő, egyre inkább látom, mennyire fontos a munkám.

– Amikor az ember fiatal, az egészségre úgy gondol, mintha az idők végezetéig a birtokában lenne, azt hisszük, hogy ez egy magától értetődő, természetes állapot, ám ahogy megyünk előre az időben, rájövünk, ez nincs így. Éppen ezért nehéz erről a témáról iskolás gyerekeknek mesélni, hiszen ők még nem értik, mit jelent a csontritkulás, a cukorbetegség, vagy az inzulinrezisztencia. Nem mehetek bele ilyen dolgokba, mert ez tőlük távol áll, közben pedig az egészséges életmódra nevelést már kicsi korban el kell kezdeni.

Többet eszünk, mint kellene

– Ha a gyerekek olyan közegben nőnek fel, ahol a mozgás fontos, számukra ez lesz a természetes. Ehhez is szükség van a szülői mintára: nehéz úgy edzésre küldeni a gyereket, hogy az anyuka ott ül a kanapén és a telefont nyomkodja. Én azt szeretem, amikor együtt mozog a család, amikor elhozzák az óráimra az anyukák a gyerkőcöket – mondta Béres Alexandra, aki táplálkozási tanácsokkal is segíti a hozzá fordulókat, és aki azt tapasztalja: Magyarországon többet eszünk, mint amennyire szükségünk van, de nemcsak az adagokkal van gond, hanem az ételekkel is.

Nagy a szülők felelőssége

– Jó lenne azt választani, ami a természetben fellelhető – zöldségek, gyümölcsök, vadak, magvak, tojás vagy hal –, figyelni kellene a vízfogyasztásra, és az egyszerű cukrok kiiktatására. Ha minden nap megeszünk fél kiló nyers zöldséget vagy gyümölcsöt, tehát két almát, egy sörretket, egy uborkát, akkor sokat teszünk az egészségünkért. Ezt a szemléletet a gyerekeknek is át kell adni: ők azt eszik, amit otthon találnak, és amit főzünk nekik. Tapasztalatból tudom, nehéz a gyerekeket terelgetni, de tőlünk függ, mit fognak megszokni, s megszeretni.

– Borzasztó nagy a szülők felelőssége ezen a téren is, de ajándékot ad a gyerekének, aki a jó ételeket szeretteti meg velük, és nem megy el a könnyebb ellenállás irányába. Energiát kell fordítani arra, hogy akár többféle ízt is főzzünk nekik, hogy választhassanak. Én azt vettem észre, hogy ha többféle ételt teszek le az asztalra, és ezek között van olyan, amire egyébként nemet mondanának, meg fogják kóstolni. Nekem az az egyik trükköm, hogy kis darabokra vágom fel a zöldségeket, gyümölcsöket, és leteszem oda, ahol játszanak – mindig minden elfogy. Nem tiltok semmit, viszont nagyon odafigyelek arra, mit viszek haza. Amit a hűtőben vagy a spájzban találnak, nyugodtan megehetik, de amikor elmegyünk egy buliba, vagy kávézóba, természetesen ehetnek sütit vagy más finomságot – a mérték a lényeg.

– Tudom, a bevásárlóközpontban nehéz egy szülőnek úgy végigmenni, hogy ne vegye meg a gyereknek azt, amit szeretne, de ezek olyan harcok, amiket érdemes megvívni, a szeretetet máshogy is át lehet adni, nem csak a megengedéssel. Aki jót szeretne a gyerekének, csak ritkán engedi meg, hogy üres kalóriákkal – chips vagy cukros üdítő – bombázza a szervezetét – fogalmazott.