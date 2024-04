Igazi tündérmesében érezhetik magukat a szépségversenyen indulók, nem véletlenül viseli a Tündérszépek nevet a megmérettetés. Minden lány gyönyörű ruhákban tündökölhet, s profi szakemberek kísérik el őket a fordulókra. Kiss Rita szerint egy ilyen verseny hatalmas élmény lehet mindenki számára. A mátészalkai fiatal lány is ezért teszi magát próbára.

Sok biztatást kapott

Ritát édesanyja nevezte a Tündérszépekre, így kellemes meglepetésként érte a dolog. A fiatal lány már gyermekként is figyelemmel követte a hasonló versenyeket, illetve a híresebb modellek munkáját, sőt, nagyon sokan javasolták neki, hogy próbálja ki a modellkedést. – Régebben több felkérést is kaptam, de nem éltem ezekkel a lehetőségekkel, eddig csak egy karácsonyi fotózáson vettem részt a családdal – mesélte lapunknak a fiatal hölgy, aki számára újdonságnak számított a portfóliókészítés, műtermi körülmények. Annak ellenére azonban, hogy még nem volt ebben tapasztalata, s eleinte izgult, kimondottan élvezte a fotózást és az előkészületeket. – Nagyon kedves volt a fotós, a fodrász és a sminkes is, sokat beszélgettem mindenkivel – mondta Rita, aki hozzátette: sok jó tanácsot kapott a szakemberektől.

Később is folytatná

Ritának már most vannak tervei a Tündérszépekkel kapcsolatban. – Amennyiben jó eredményt érek el, szívesen folytatnám ezt az utat: kipróbálnék más szépségversenyeket, de akár a modellkedést is – folytatta. A 18 éves lánytól megtudtuk: szeret kirándulni, hobbi szinten fotózni, valamint sminkelni. Főleg szépségápolási munkakörökben gondolkodik. – Érdekel a sminkes vagy a kozmetikus szakma, valamint a fodrászat is, bár egyelőre még nem tudtam választani, mivel mindegyik terület vonzz – árulta el lapunknak. Azt is megtudtuk, hogy Rita szívesen körbeutazná a világot. Imádja a tengerpartot, az egzotikus helyeket. Minden vágya, hogy a lehető legtöbb olyan országba eljusson, ahol addig sosem járt. Reménykedik, hogy a fődíjként felkínált utazás helyszíne Dubaj, Ciprus vagy esetleg Bali lesz.

Rita is azon jelentkezők táborát erősíti, akik szerint mindenkinek ki kellene próbálnia a Tündérszépeket. – Egy lány sem fogja megbánni, ha elindul a megmérettetésen, hiszen ez egy kihagyhatatlan lehetőség. Amennyiben mégsem érzik úgy, hogy ez az ő világuk, akkor is egy életre szóló élményről van szó. Ha korábban nem volt nagy önbizalmuk, szerintem ezek után mindenképp lenne – mondta zárásként a fiatal.