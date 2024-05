2024. május 6-án, hétfőn, immár 9. alkalommal hívta és várta nagy-nagy szeretettel a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanítói munkaközössége, valamint a meghívott zsűritagok a verselni szerető kisdiákokat egy emlékezetes délutáni együttlétre, szavalóversenyre.

A 2012-ben indult versmondó versenyt kezdetben még csak a város iskolái között hirdettük meg, majd a következő évtől kezdve már megyei szintűvé nőtte ki magát. Minden évben szép számmal jelentkeztek a megye és a város iskoláiból a kisdiákok. 2020-ban a COVID-járvány miatt maradt el először ez a népszerű verseny, és néhány év kihagyás után most újra megrendezésre került. Az idén 22 iskola közel 100 diákja négy korcsoportban mérette meg magát, és szavalta el kortárs szerzőktől származó kedvenc versét. A gyerekek és a tanító nénik a versválasztás során többek között Aranyosi Ervin, Békés Márta, Juhász Magda, Lackfi János, Mentovics Éva, Osváth Erzsébet, Szalay Borbála, Tarczy Gyula és Vidor Miklós költők műveiből válogattak.

Hagyomány immár, hogy ismert díszvendéget is köszönthetünk a zsűri tagjai között. Ebben az évben Csájiné Knézics Anikó, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető tanítója, a Tanítók Egyesületének elnöke tisztelte meg iskolánkat jelenlétével, és köszöntötte az összegyűlt vendégeket. Utána Némethné Székely Julianna, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának tanfelügyeleti igazgató asszonya bíztató szavakkal bátorította a versenyzőket.

A köszöntők után következett a verseny, ahol az alábbi szép eredmények születtek:

1. évfolyam:

I. helyezett: Kertész Hanga, a nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákja. Felkészítő tanára: Vastagné Bacskai Anita

II. helyezett: Németh Janka, a Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium nyírbátori tanulója. Felkészítő tanára: Lukács-Tóth Ágnes

III. helyezett: Fehér Eszter, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola versenyzője. Felkészítő tanára: Hubainé Orosz Szilvia

Különdíjas: Kovács Anna, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola diákja. Felkészítő tanára: Kiss-Simon Melinda

2. évfolyam:

I. helyezett: Lévai Abigél, a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulója. Felkészítő tanára: Sin Angelika

II. helyezett: Kovács Patrik Kristóf, a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola versenyzője. Felkészítő tanára: Aradszky Erzsébet

III. helyezett: Köteles Ninett, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének diákja. Felkészítő tanára: Horváthné Reményi Lívia

Különdíjas: Czifra Vanda Lora, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének tanulója. Felkészítő tanára: Konkoly Gyöngyi

3. évfolyam:

I. helyezett: Bákonyi Ádám, a mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda versenyzője. Felkészítő tanára: Alföldiné Lovassi Ildikó

II. helyezett: Kovács Patrik, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola kisdiákja. Felkészítő tanára: Kis-Simon Melinda

III. helyezett: Kiss Bence Levente, a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulója. Felkészítő tanára: Bundáné Takács Brigitta

Különdíjas: Farkas-Drágossy Adél, a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium versenyzője. Felkészítő tanára Bundáné Takács Brigitta

4. évfolyam:

I. helyezett: Bánhidi Csenge Mária, a nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója. Felkészítő tanára: Frankné Somogyi Zsuzsanna

II. helyezett: Buda Abigél, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde versenyzője. Felkészítő tanára: Bóka Anita

III. helyezett: Illés Dániel Martin, a mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda diákja. Felkészítő tanára: Farkas Győzőné

Különdíjas: Radóczi Janka, a nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kisdiákja. Felkészítő tanára: Frankné Somogyi Zsuzsanna

Hálás szívvel mondunk köszönetet a zsűri elnökeinek:

1. Csájiné Knézics Anikónak (a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető tanítója, a Tanítók Egyesületének elnöke), a 2. évfolyam zsűrielnökének

2. Dr. Bihari Albertnénak (a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott főkönyvtárosa, igazgatóhelyettese, a gyermekrészleg csoportvezetője, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára, az Olvasókör elnöke), a 4. évfolyam zsűrielnökének

3. Máté Csabáné Orosz Beátának (a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda magyartanára, munkaközösség-vezetője), az 1. évfolyam zsűrielnökének

4. Némethné Székely Juliannának (a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának tanfelügyeleti igazgatója), a 3. évfolyam zsűrielnökének.

Valamint a zsűri tagjainak:

5. Földesi Ritának, a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola tanárának.

6. Kemecseiné Rusz Eleonórának, a nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítónőjének.

7. Lakatos Mariannának, a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola hittanárának.

8. Lipők Lászlónénak, aki a Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének tanítónője.

9. Simon Tamásnénak, a Jókai Mór Református Általános Iskola tanítónőjének.

10. Tarcsáné Babály Orsolyának, aki a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének tanítónője.

11. Turjanica Jánosnak, a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet másodéves papnövendékének.

12. Zsohár Zsófia negyedéves hittanár-nevelőtanár szakos hallgatónak, aki a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola HÖK alelnöke.

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, idejüket áldozták ránk, hogy közösen ünnepeltek velünk ezen a szép délutánon!

Rubóczkiné Pekó Brigitta

főigazgató-helyettes

Csájiné Knézics Anikó (Németh László- díjas mesterpedagógus, tankönyvszerző):

Gondolatok a Bodzavirág versmondó versenyről…

„Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életföltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek." – írta József Attila egy levélben. Igen, a vers: játék, benne van jókedvünk, kíváncsiságunk, boldogságunk és szomorúságunk is. Segít megérteni az érzéseinket, néha helyettünk is beszél, segít értékelni, elemezni életünk egy-egy történését. A versek hozzásegítenek a kreativitás, az empátia és a nyitott gondolkodás képességéhez is. Egyszóval egyfajta varázslat, aminek részesei lehetünk/ lehettünk.

Napsütéses tavaszi kora délután, szinte már nyári meleg, ünneplőbe öltözött, kíváncsi, de kissé feszült versenyzők, izgatott tanítók, bátorító szülők, és természetesen nagyon kedves, segítőkész, mosolygós szervezők, akik a házigazdái is voltak a versenynek. Ezekkel az érzésekkel átitatott pillanatkép fogadott, amikor beléptem a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolába.

A „Bodzavirág” versmondó versenyt idén kilencedik alkalommal szervezte meg – ezúttal egyházmegyei és megyei szinten – a verseny megálmodója: Tóthné Kolocsán Ildikó tanítónő és lelkes munkatársai.

Közel 100 diák négy korcsoportban mérte össze tehetségét. A verseny célja nem csupán az volt, hogy az alsó tagozatos diákok verseket mondjanak, hanem az is, hogy közelebb kerüljenek a kortárs irodalomhoz, a játékos vetélkedéshez, valamint megismerjék a generációjuk szókincsét, nyelvezetét.

A verseny a gimnázium épületének impozáns díszterem-kápolnájában nyitóünnepséggel kezdődött, melyen hagyományosan felcsendült Balázs Árpád: Bodzavirág című műve, az általános iskola énekkarának előadásában. Mint megtudhattuk minden évben más- más díszvendége van ennek a rendezvénynek. Itt járt már Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színésznő, Erdős Virág költő, Finy Petra és Nyulász Péter kortárs magyar írók.

Igazán nagy megtiszteltetés, és büszkeség számomra, hogy ebben az évben én lehettem a díszvendég.

Az ünnepélyes megnyitó után a versenyzők a kísérőkkel és a szervezőkkel elvonultak a verseny helyszíneire, ahol elhangozhattak a versek.

A verseny helyszínéül gondosan feldíszített, tágas, igényesen berendezett osztálytermek szolgáltak. A felkészítő tanítók és szüleik biztatták, bátorították a versenyzőket a verseny megkezdése előtt, majd a tantermekben elkezdődött a verseny.

Én a 2. osztályosoknál zsűriztem, ahol igazán tehetséges, jól felkészült tanulóktól hallhattunk szebbnél-szebb verseket. A szavalatok után minden résztvevő kapott egy emléklapot, ami bízom benne, hogy kedves emlékként sok –sok évig eszükbe juttatja ezt a szép napot és a versenyt.

Amíg a szakértő zsűri meghozta döntését, addig jóízű aprósütemények, ízletes falatok és friss bodzaszörp várta a kis versenyzőket, felkészítőket és a szülőket. Igazi különlegességként a döntéshozatal idejére a versenyző diákokat játszóház várta, és kézműves-foglalkozásokon is részt vehettek, ha kedvük volt.

Úgy gondolom, hogy sikerült zavartalan, közvetlen légkört és családias hangulatot teremteniük a szervezőknek, hogy a gyerekek, szüleik és a felkészítő tanárok is kellemesen érezzék magukat.

Az eredményhirdetésre ismét a díszteremben gyűltünk össze, ahol évfolyamonként kerültek kihirdetésre a helyezések. Az első három legjobb versenyzőn kívül különdíjasokat is választottunk. A győztesek nemcsak elismerő oklevélben, hanem értékes, színvonalas könyvjutalomban is részesültek.

Az ünnepség zárásaként én magam adhattam át a vándordíjat, amit ebben az évben - egyhangú döntéssel - a szervezők, a házigazdák nyertek meg. Gratulálok nekik!

Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a színvonalas versenynek, köszönöm a szervezők kifogástalan munkáját, a tanító kollégák meleg szeretetét, és hogy bepillantást nyerhettem - mégha kis időre is - az iskolájuk értékrendszerébe.

Bízom benne, hogy még sok generáció fiatal kisiskolás tagjainak lesz lehetősége, hogy tehetségüket ezen a versenyen megmutathassák.