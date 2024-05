Egy tonna hallal nyerte meg a versenyt a Korda Team csapata a VII. Halcatraz Kupán, amit a közelmúltban rendeztek meg a Leveleki-víztározónál. Pünkösdhétfőn éppen ezt a csapatot kerestük fel, mintha belül valahol érzetük volna, hogy ők nyerik a versenyt. A Szalma József, Szilágyi Tamás és Molnár Gábor összeállítású csapat a verseny első teljes napján már büszkélkedhetett egy értékelhető fogással, de mint szerkesztőségünknek elmondták, valójában még csak akkor akarták felépíteni a taktikájukat, először a vizet, a halak mozgását akarták megfigyelni. Nos, a taktika végül olyan jól sikerült, hogy a hatnapos horgászverseny eredményhirdetésén a dobogó tetejére állhattak fel a Korda Team tagjai. A nyíregyházi származású Szilágyi Tamás azt is elmondta érdeklődésünkre, hogy mivel nem ez az első versenyük, mentálisan már hozzáedződtek a megpróbáltatásokhoz.

Egy tonna ponty: a zsákmányolt halak között volt Fekete Pákó is

Fotó: Leveleki Horgászparadicsom







Egy tonna: nem mindennapi teljesítmény

Mikucza Zsoltot, a VII. Halcatraz Kupa főszervezőjét kértük arra, értékelje a mostani megmérettetést.

– Nagyon eredményes versenyt hagytunk magunk mögött. Úgy gondolom, a Leveleki-víztározó a híréhez méltóan egy újabb dimenziót mutatott meg magából. A sekély vizes pályák most messze alulmúlták a fogási eredményeket, bár ott is jó csapatok versengtek. A mély vizű pályákon korán megindult a hal, s kitartott a kapáskedv egész héten. A győztes csapat esetében volt olyan, hogy két-három bottal horgásztak, mert nem győzték újra és újra behúzni a tóba a készségeket, de így is ezer kilogramm halat hoztak a partra, és csak pontyot fogott a Korda csapata. Megmutatták a csapat horgászai, hogy a tó amurjait kizárva versenyből három éven keresztül ott lehet lenni a legjobbak között, illetve a versenyt meg is lehet nyerni. Mivel az amuroknál meghúztam a 12 kilogrammos alsó határt, el sem tudjuk képzelni, enélkül milyen eredmények születtek volna, így is 6 tonna körüli összeredmény született. Ráadásul most héttel kevesebb csapat versenyzett, mint tavaly, s mint említettem, a 10 kilogrammos limitet megemeltük 12 kilogrammra, de még így is több hal akadt horogra, mint az elmúlt évben. Nagyon sok olyan amurt is fogtak a versenyzők, amelyek súlya 11-12 kilogramm között volt, ezért felvetődött az a gondolat, hogy jövőre talán 13 kilogrammra kellene emelni az amur alsó súlyhatárát. A versenyzők éjjel-nappal fogták a halakat. Az utolsó napokra előjöttek a 13-15 kilogrammos pontyok is – magyarázta Mikucza Zsolt.