Nem mindenki szeret futni: sokan unalmasnak tartják, különösen a hosszabb távokat. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium biológia és etika tanárának, Domokos Andreának is időbe telt, amíg megkedvelte, mára azonban beleszeretett, fél- és teljes maratonokat is futott már: nemrég vett részt a párizsi maratonon és az Ultrabalatonon. Mint lapunknak elmesélte, 1998-ban végzett az akkor még Tanárképző Főiskola biológia szakán.

– Mindig is a biológia volt a kedvenc tantárgyam. Ezzel a területtel szerettem volna foglalkozni, ezért lettem tanár – kezdte Andi, aki több éve az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanári karát erősíti. Fontosnak tartja az egészséges életvitelt és a sportot is, a biológián és az etikán keresztül pedig mindkettőt átadhatja a diákoknak, s büszke arra, hogy versenyeredményeivel példát mutathat a tanítványainak. Mint mondja, örül, amikor a gyerekek beszámolnak neki arról, hogy elmennek futni, sétálni, túrázni, mert látja, hogy van értelme annak, amit csinál.

Andi világéletében utált futni, a gimnázium után alig mozgott. Amikor 2014 szeptemberében elkezdte a kettlebellt, az oktatója, Rozsnyai Róbert bevezette a terep- és akadályfutó versenyek világába.

A párizsi maratonnal ünnepelt

– Az első futóedzésem a régi stadionban volt, és végtelenül büszke voltam arra, hogy képes voltam lefutni két kört – ez nagyjából 1200 métert jelentett. A kisebb sikereknek köszönhetően kedvet kaptam a futáshoz, és rendszeressé váltak az ilyen jellegű edzések – mesélte a tanárnő, aki idővel nemcsak, hogy megszerette a sportágat, de egyre hosszabb távokat teljesített. A maratonfutás a 30 kilométeres Spar Budapest maratonnal került be az életébe, de több félmaratont is lefutott.

– Sokak szerint unalmas a futás, főleg ez a fajta, mert túl hosszú. Én viszont azért szeretem, mert közben van idő gondolkozni – hangsúlyozta Andi, aki részben ezért is szerette meg a maratonokat. Az idő múlásával több versenyen is részt vett, majd egyre merészebb álmok megvalósításán kezdett dolgozni.

– Három éve eldöntöttem, hogy 2024-ben, amikor betöltöm az ötvenet, lefutom a párizsi maratont. Ezt kaptam születésnapomra a családomtól – mesélte, s hozzátette: felkészülésként lefutotta a teljes Spar-, majd a klasszikus athéni maratont is.

– A gyakorló megmérettetések után végre elkezdtem készülni a párizsi versenyre, amit április 7-én rendeztek. Hatalmas élmény volt együtt futni 70 ezer emberrel – áradozott a tanárnő, akit a többi versenyzőhöz hasonlóan egy nagy halom pillecukorral vártak a szurkolók a célban. Andi azóta túl van egy másik versenyen is: május 5-én az Ultrabalaton 220 kilométeres távját tette meg egy váltó tagjaként. De nem fog sokáig pihenni! A következő próbatétel június 28-án következik majd az Ultra Tisza-tó versennyel, amely az eddigi leghosszabb távja lesz, amit egyedül tesz meg: 65 kilométert kell lefutnia, amely nem kevés. Ez az őrült ötletek éve számomra.

Fontos a szinten tartás

Ezek a versenyek komoly felkészülést igényelnek, Andi szerint egy-egy megmérettetésre leginkább szinten tartással érdemes készülni.

– Nagyon fontos a folyamatos mozgás és időnként a táv növelése. Előfordul, hogy a nagyobb versenyek előtt elfutok Tokajig, de természetesen rendszeresen járok futni, kettlebell-edzésre pedig hetente kétszer – mesélte, s leszögezte, önmagában a futás nem elég, erőnlétre és állóképességre is szükség van, de neki az is fontos, hogy a mozgásformák változatosak legyenek. Mint mondta, a diákjai versenyét is megnézi, a tanítványait pedig gyakran elhívja a Mozaik Med hétfői közösségi futásaira.

– Ezek az eredmények elképzelhetetlenek lennének az iskola támogatása nélkül. A versenyeimet Kantár Attila igazgató és az egész tantestület támogatja: a párizsi maratonra kaptam tőlük egy ajándék pólót, amelyen az iskola logója mellett egy 50-es szám is szerepelt, ezt viseltem a megmérettetésen. A kollégáim nagyon segítőkészek, amikor versenyen vagyok, megtartják helyettem az óráimat.