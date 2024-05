Számos program várta szerdán a Sóstói Múzeumfaluba ellátogató vendégeket. Követve a szokásokat, volt hagyományos májusfaállítás a Jánkmajtisi portán, ahol a népszokást a Kismargaréta és Margaréta Táncegyüttesek tagjai elevenítették fel. Fellépett a Batyu Színház, majd új állandó kiállítást nyitottak meg „Nagy az öble, vékony a dongája…” címmel. Műsort adott a nyíregyházi Kelet Brass Band zenekar, táncházra hívta a vendégeket a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola. A sok-sok játék mellett meg lehetett ismerkedni a népiskolai tanítási órákkal is. Forgott a kosaras körhinta is, kóstolhattak a látogatók gyógyteát, s lehetett egész nap lovas kocsikázni is.