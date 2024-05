A Kántorjánosiban élő Szűcs Ferenc is részt vett azon a horgászversenyen, amit a közelmúltban rendezett a nyírturai Hajzer-tónál a B&P Express Series.

– Rendszeresen részt veszek versenyeken. Megismerkedem horgászokkal, megismerkedem újabb tavakkal ezeken a rendezvényeken. Még a munkahelyi versenyeken is el szoktam indulni, amit Verpeléten rendeznek. A csapattársaimmal az első tízben benn szoktunk lenni. A Tisza-menti Regionális Vízműveknél dolgozom ugyanis, a központunk Szolnokon van. A mátészalkai részleg munkatársa vagyok, Vaján dolgozom – mesélte érdeklődésünkre Szűcs Ferenc, majd így folytatta:

– Kicsi korom óta horgászom, Kántorjánosiból eljártam Vajára az őstóhoz horgászni. Jelenleg az ottani egyesület vezetőségi tagja vagyok, illetve betöltöm a halőri tisztséget is a tónál. Mint közismert, most nincs sok víz benne. Nagy területű a tó, nem tudja feltölteni az a kút, ami most működik. Sajnos, nincs befolyó vizünk, ami a kút mellett utánpótlást jelenthetne, kiszáradt a Vajai-főfolyás is. Rendszeresen horgászom mind a mai napig Vaján is csónakból, illetve vannak olyan részek, ahol még a partról is érdemes várni a halak kapását. Bár gondok vannak az őstóval, de mindenképpen az a kedvenc horgászvizem, hiszen vadvíz. Szoktam horgászni a vajai Tavirózsa Horgásztónál is, a tógazda által ott szervezett versenyeken is rendszeresen részt veszek – tette hozzá Szűcs Ferenc, aki elárulta a horgászattal kapcsolatos álmát-vágyát is:

– Legalább nyolcvanéves koromig bírjak horgászni. A húsz kilogrammos halak után jó lenne fogni 30 pluszos halat is. Igaz, folyami harcsából fogtam már 34 kilogrammosat a vajai őstóban, de a ponty más élmény lenne.