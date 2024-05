Az egész napos program célja az elmúlt években sem változott: játékos feladatok és vetélkedők révén igyekeztek felhívni a rendezvényre kilátogató kicsik és nagyok figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés és környezettudatosság fontosságára. A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett egész nap színpadi produkciók, kukásautó bemutató és kézműves sátor gondoskodott a remek hangulatról.

Nem kellett imádkozni

A nyíregyházi Keczkó család, Zoltán és Andrea, illetve gyermekeik, a hétéves Zolika és a négy esztendős Kristóf, a délelőtt kilenc órás kezdéskor már a Kossuth téren volt. Mint azt a családfő lapunknak elmondta, már a tavalyi Szelektív szombaton is részt vettek, és most sem kellett imádkozni a srácokhoz, hogy az idén is eljöjjenek.

Keczkó Kristóf és Zolika megnézte, milyen belülről egy kukásautó

Fotó: Tarnavölgyi Gergely



– Nemrégiben részt vettünk a református egyház egy csapatépítő rendezvényén, oda is kitelepült az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., ott a mostani játékok közül többel már találkoztunk – tudtuk meg a Sajtfal névre hallgató állomásnál Keczkó Zoltántól, aki elmondta, napi szinten jelen van az életükben a környezettudatosság, igaz ez a családi hétköznapokra, illetve a munkájára is. Keczkó Zoltán ugyanis a Penta Familia Szövetkezet egyik vezetője.

– A nagycserkeszi központú cégünknek napkollektora van, biomasszával fűtünk, most szeretnénk vásárolni egy elektromos autót. Alapvetően zöldség- és gyümölcs-kereskedelemmel foglalkozunk, de készítünk különféle gyümölcspüréket, melyekhez speciális kupakokat gyártunk. Ezek lényege, hogy felbontás után nem kell kidobni őket, ugyanis olyanok mint egy kicsi építőelem, a kupakokból a gyerekek különböző dolgokat, játékokat rakhatnak, építhetnek össze – magyarázta Keczkó Zoltán.

Kék, zöld és sárga

A családok a Három Grácia elnevezésű szobor mellett vehették át menetleveleiket: az óvodások kék, az alsósok zöld, míg a felső tagozatos általános iskolások sárga menetlevelet vehettek magukhoz. Ezeken feltüntettek egy kis térképet is, mely a tizenöt különböző állomás nevét és pontos helyszínét mutatta meg a Kossuth téren belül. Ebben az évben is külön díjazták az iskolákat és az óvodákat, az intézményi létszámhoz képest legtöbb gyereket delegáló suli és ovi több tízezer forintos játék-, valamint sportszervásárlási utalványt kapott.

A rendezvényt hivatalosan délelőtt tíz órakor Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke és Petró Árpád, a NyírVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg.

Mindketten hangsúlyozták: a Szelektív szombaton immár tizennegyedik esztendeje a környezettudatosság és környezetvédelem kerül a középpontba. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az év más szakában is szervez számos színes és izgalmas szemléletformáló rendezvényt, a Szelektív szombattal azonban a célzottan a családokat szólítják meg, hiszen a szülők és a gyerekek közösen teljesítik a játékos feladatokat, ezekért a menetleveleikbe pontokat kapnak, a legügyesebbek pedig értékes ajándékokkal gazdagodhatnak.

Először jártak itt

Kontáné Anita a közösségi médiában értesült a rendezvényről, amire kisfiával, az örökösföldi Kikelet óvodába járó Mikikével érkezett, és éppen a Mini rendező névre hallgató állomáson igyekeztek egy mágnes segítségével a „helyükre” tenni a különféle elemeket, melyek egy-egy hulladékfajtát szimbolizáltak.

– Eddig nagyon tetszik, amit látunk. Ez az első állomás, de nagyon leköti Mikikét. Szeretnénk minden játékot kipróbálni – fogalmazott lapunknak a nyíregyházi édesanya, majd hozzátette: először vesznek részt a szelektív szombaton, és vélhetően nem is utoljára.

A szombati rendezvényen nem csak az ajándékok reményében érte meg végigmenni az állomásokon, a családok legfőbb nyereménye ugyanis az együtt eltöltött idő és a felhőtlen szórakozás volt.