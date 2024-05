Verőfényes napsütés és nagy érdeklődés mellett rendezte meg háziversenyét május 11-én a Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület Nyíregyházán a Bujtosi-tónál. Közel több mint hetven induló várta a halak kapását. A viadal egyben emlékverseny is volt, az egyesület az egyik alapító tagjára, a közel fél éve elhunyt Timku Lászlóra emlékezett. Az idén 28 éves civil szervezet egy tablót is összeállított, a fő helyen Timku László fényképe volt látható, akinek a családtagjai személyesen is megtisztelték a rendezvényt, s díjakat adtak át a legjobbaknak. A horgászok nem panaszkodhattak, hiszen a két nappal korábbi telepítésnek köszönhetően szépen kaptak a pontyok, s volt olyan horgász, aki amurt is megakasztott.

A háziverseny néhány pillanata, fotók: M. Magyar László