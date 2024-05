Elmúltál már 18, de nem vagy még 36 éves? Szabolcs-Szatmár-Beregben élsz, vagy itt tanulsz? Vonz a rivaldafény és a modellek különleges világa? Ha ez előző kérdésekre igen a válaszod, jelentkezz a Tündérszépek szépségversenyre! Nem kell mást tenned, mint kitölteni a jelentkezési lapot és feltölteni magadról három jól sikerült fényképet a Szabolcs Online aloldalára. A szavazás folyamatos, a regionális fordulókból a zsűri döntése alapján a legszebb jut tovább az országos döntőbe, a közönség szavazatai alapján további egy lány mérkőzik meg a többi régió győztesével szeptemberben. A győztes főnyereménye egy egyéves autóhasználat, mobiltelefon és szépségápolási csomag, de a verseny udvarhölgyeire és közönségdíjasára is értékes nyeremények várnak.

A szavazók is nyerhetnek

Most ráadásul a szavazók is versenybe szállnak: azoknak, akik május 30-áig voksolnak a Tündérszépek regionális elődöntőjében, minden vármegyében esélyük lesz arra, hogy egy 2 fő részére szóló wellnesshétvégét nyerjenek. A lányokat ezúttal is országosan ismert mentorok kísérik: ebben az évben Tótpeti Lili mellett Köllő Babett és Kárpáti Rebeka lesz a versenyzők segítségére. Legyél te az, aki személyesen is találkozik velük, jelentkezz, és váltsd valóra az álmaidat!