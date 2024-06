Edzés a verseny előtt

– A négynapos versenyből két nap edzés van a szegedi Maty-éren, ahol a versenyt is rendezik. Mikor bekerültem, csodálkoztam, hogy miért kell edzésnap, de aztán megértettem a lényegét. Az edzés jó lehetőség arra, hogy teszteljék az etetőanyagot, rájöjjenek arra a versenyzők, milyen ízeket szeretnek az ottani halak.

– Arra is választ kapnak, hogy hamarabb oldódó vagy később oldódó etetőanyagot kell-e használniuk, a csontiból pedig a fehéret vagy a rózsaszínt, esetleg a pirosat érdemes-e horogra tűzni, vagy vegyesen kell azokat variálni. Csütörtökön és pénteken kitapasztalják, hogy kinek mi válik be, szombaton és vasárnap pedig mindez már élesben megy. Természetesen versenyzés közben is lehet változtatni tetszés szerint az etetőanyagot és a csalit – magyarázta Vass István Miklós.

Vajon a horgászok miért szeretik a versenyeket? – hangzott el egy újabb kérdés.

– A természetet mindenki szereti, a vízparton eltöltött idő a kikapcsolódást jelenti, kimozdulhatunk a mindennapi mókuskerékből. Ugyanakkor mindenki szereti megmutatni ügyességét, tudását, felkészültségét, rutinját, több évtizednyi tapasztalatát.

Egy kezdő horgásznak mit ajánl, hová lenne érdemes elmennie horgászni?

– A versenyeket is igyekeztünk azokra a helyekre szervezni, ahol a versenyzők tudnak eredményeket felmutatni. Ilyen helyszín Apagy, Tiszalök, de lesz versenyünk még Nagyecseden, Vásárosnaményban, Kisvárdán is. Bár most nincs a tervezett helyszínek között, de a horgászok szeretik a kocsordi Kirva-lapost is. Bár másik vármegyében van, de a mi vármegyei szövetségünk kezelésében van a Csobaji-holtág, az is a kedvencek közé tartozik. Kapcsolatban van az élő Tiszával, áradáskor a folyó feltölti.

Könnyebb egy tónál, mint folyónál

Eddig tavakat, holtágakat említett. Folyóknál szoktak-e versenyeket rendezni?

– Folyóknál jelenleg nem rendezünk versenyeket. Régebben voltak viadalok a timári részen, de ma már olyan sok felszereléssel jár a horgászat, és olyan sok előkészület kell a versenyhez, hogy mindezt igazából egy tó partján lehet megvalósítani.

Vannak-e más jellegű versenyek?

– Novemberben szokott lenni csónakos pergetőverseny is az apagyi horgásztavon. Az idén ez annyiban változik, hogy kétfordulós lesz. Az első forduló októberben Tiszalökön lesz a Kenyérgyári-holtágon, három-négy hét múlva pedig következik az apagyi forduló. Külön díjazzuk majd mind a két fordulót, s lesz egy összesített eredmény is.

Mi a tapasztalata? A horgászok nagy társadalma mindenre szeret horgászni, vagy csak egyféle-kétféle halra?

– Vannak az univerzális horgászok, akiknek mindegy, mire horgásznak, csak a vízparton töltsék el az idejüket. S vannak horgászok, akik kifejezetten csak egyfajta halra horgásznak, egyfajta halra szakosodnak. A pergetőhorgász például a legjobb pergetőbotokat és csalikat szerzi be, mellé egy csónakot és esetleg egy radart vesz, bár ez utóbbit sokan etikátlannak tartják.

Elárulta már, hogy harcsahorgász. Honnan a harcsa iránti szenvedély?

– Egy barátom unszolására Leveleken fogtam az első harcsámat egy aránylag kezdetleges felszereléssel, s az akkor megfogott egy méter hosszú harcsa olyan hatással volt rám, hogy azt a kezdetleges készségemet áruba is bocsátottam másnap, s a harcsázáshoz illő komolyabb botot, illetve orsót vásároltam.