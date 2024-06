– A két évfolyamtársamat kultúrantropológusként az ottani társadalom és kultúra érdekelte, és az őserdei kutatómunkára már nem tartottak velem. Egy hónapos önkéntes munka után engedélyt kaptam az indiánoktól a gyógynövényes tudásuk megismerésére, majd a hivatalos bolíviai kutatási engedélyt megszerezve elkezdtem lejegyezni és begyűjteni az indiánok által használt gyógynövényeket, amiket egy ottani egyetemre vittünk el, hogy botanikailag is azonosítsuk. Összesen 150 növényt ismertem meg abban a faluban, amit különböző gyógyászati területeken használtak. Teljesen más az ottani növényvilág, de megemlítek egy példát, amiről itthon is hallhattunk már: a macskakaromról, amit daganatos betegségekre kutattak sok-sok évtizeden keresztül, azt remélték, hogy valamilyen rákgyógyszert sikerül belőle fejleszteni. Érdekes, hogy ebben a növényben találtak is olyan hatóanyagot, aminek egy laboratóriumban módosított változatából aztán egyfajta rákgyógyszer lett is. Nekem is az volt a célom, hogy a laboratóriumban tovább dolgozva valamelyik növényben én is találjak új, a gyógyszerfejlesztés szempontjából izgalmas hatóanyagokat, a doktori kutatómunkám később már erről szólt – ecsetelte a biológus.