– Kijelenthetjük, hogy hamarabb érnek a tinédzserek, s ez az arcukon is látszik, 11-12 éves korban megjelennek a mitesszerek, pattanások a bőrükön. Fontos, hogy otthon ne kezdjenek hozzá mindenféle házi kencével eltüntetni a pöttyöket, mert még több jöhet ki rajtuk. Kérjenek tanácsot szakembertől, s jó, ha tudják: táplálkozással is nagyon sokat javíthatnak bőrük egészségén. A tej például gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetünkben, a hormonokra is hatással lehet, nem mindenkinél, de gyakori, hogy a tej mérséklésével csökkennek a pattanások is – hozott egy konkrét példát a kozmetikus arra, hogyan lehet étkezéssel tenni a szép bőrért. Fontos továbbá, hogy számos élelmiszer védheti bőrünket, a vitaminban gazdag ételek, zöldségek, gyümölcsök, a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás. A podcastben szó esett arról is, hogy hiba a drogériákban kapható különféle termékeket összevásárolni, ragaszkodjunk inkább a kozmetikus által javasolt, a bőrtípusnak megfelelő kozmetikumokhoz, azokhoz, melyek már egyszer beváltak. A natúr kozmetikumok közel állnak a bőr természetes igényeihez, nagyon jól hasznosulnak a rétegeiben.