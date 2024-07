Ha egy tónak híre van, akkor az eljut a vármegyehatárokon túlra is. Így történhetett meg, hogy a napokban egy debreceni házaspárral a Biri melletti Táncsics Horgásztanya és Szabadidőparkban találkoztunk, ahol várták a halak kapását.

– Éppen egy évvel ezelőtt már voltunk ennél a tónál, s a nagy tokhalak miatt visszatértünk megint. Igaz, most még nem sikerült fognunk se kicsit, se nagyot, tavaly pedig egy nagyobb méretű hal elszakította a szereléket – mondta el érdeklődésünkre Hanák Gábor. – Egy napra érkeztünk, reggel 7 órakor már itt voltunk, és úgy tervezzük, hogy záróráig maradunk. Bármilyen halnak örülnénk, jöhet ponty, jöhet tokhal. Most a békés halakat szeretnénk megfogni, egyébként pergetni is szeretek süllőre, balinra, csukára a Debrecenhez közeli Látóképi-víztározónál. Azt a víztározót azért szeretjük, mert kevesebben vannak, mint más horgásztavaknál. Ide a Táncsics Horgásztanyára is azért szeretünk jönni hétköznap, mert nincs nagy zsúfoltság.

A Lónyay-csatornánál nőtt fel

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon a hitves, Hanák-Szabó Szilvia mióta horgászik, s ekkor jött a meglepetés: kiderült, vármegyénkből származik, Demecserhez kötődik ezer szállal.

– Gyermekkorom óta horgászom, ugyanis a Lónyay-csatorna partján nőttem fel. Ott folyt el a kertünk alatt a csatorna, abban tanultam meg úszni is. Csak fiúk voltak az utcánkban, így kénytelen voltam velük pecázni, ha társaságra vágytam. A srácok készítettek nekem szereléket mogyorófavesszőből, az úszót parafadugóból és libatollból. Egy hosszabb időre a horgászat kimaradt az életemből, majd amikor a fiam megszületett, újra horgásztunk, kapott ő is egy zsebpecát, aztán később jöttek a spiccbotok. Egy időre megint megszűnt a horgászat, majd a munkahelyem szervezésében részt vettem amatőr versenyeken. Most már nem kell noszogatni egyikünket sem, amikor van időnk, gondolunk egyet, s irány valamelyik horgásztó. Egyszer a Demecser melletti Rober-tónál is horgásztunk, de nagyon meleg volt, nem volt eredményes az a horgászat.