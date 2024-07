Egy olyan világban élünk, ahol a külsőnek, a külsőségeknek nagy szerepük van, kimondottan nagy figyelmet fordítunk arra, ki hogyan néz ki. Sok esetben csak szebbek szeretnénk lenni, megfelelni saját vagy a környezetünk elvárásainak. Viszont olykor életminőségünk javítása érdekében fekszünk úgymond "kés alá". Mai podcast adásunk vendége dr. Együtt Mihály plasztikai sebész főorvos, akivel számos érdekes és fontos kérdést tisztázunk a beszélgetés során. Szóba kerül például az, hogy milyen területeket is érint a plasztikai sebész munkája, mi is a menete egy sebészeti beavatkozásnak, de beszélgetünk a gyógyulási időről vagy az anyajegyek vizsgálatának fontosságáról is. Kicsit boncolgatjuk továbbá azt a témát is, hogy manapság a fiatalok is előszeretettel fordulnak a különböző szépészeti beavatkozásokhoz.