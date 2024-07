Állathangutánzás: A vadásznapok résztvevői gyakran találkozhatnak Erdélyi Tamással, akinek különleges foglalkozása van, ugyanis hangokat utánoz, mégpedig az erdőn-mezőn élő állatok hangjait szólaltatja meg. A közelmúltban a Nábrádon megrendezett vármegyei vadásznapon mutatta be tudását, akkor készült vele az interjúnk.

Állathangutánzás: Erdélyi Tamás

Fotó: M. Magyar László

Állathangutánzás: gyermekkorában már érdekelte

Hogyan született meg az ötlet, hogy állati hangokat utánozzon?

Nagyon egyszerű a kérdésre a válasz. Gyerekkoromban az egész családom vadászott, a nagyapám, az édesapám és az ő testvéreik. Éppen ezért igazából már nagyon korán, gyerekkoromtól fogva szívtam magamba az erdőnek az illatát, találkoztam az állatokkal, érdekelt a hangjuk. Számomra minden nap ünnepnap volt, amikor az erdőben lehettem. A természet annyira magával ragadott, hogy a későbbiek folyamán is ezt a hivatást választottam: polgári hivatásomként vadgazda mérnök vagyok, a jelen pillanatban pedig egy dunántúli vadásztársaság fővadászaként dolgozom.

Tehát végül is szoros kapcsolatban van a vadászattal. Hogy jött mégis az ötlet az állathangok utánzására? Talán a nagyapát akarta megtréfálni, s hogy megtévessze, elkezdett utánozni hangokat?

Igazából ez fordítva történt, mert a nagypapa csapta be az állatokat. Július vége, augusztus eleje az őzek üzekedésének ideje. Nagyapa a párzó őzek, a suták vágyakozó hangját utánozta, de utánozta a gidák panaszhangját is, hogy közelebb csalogassa az őzbakokat. Mindezt nekem is megmutatta már 7-8 éves koromban, és a hangutánzás annyira rabul ejtett, hogy én is ki szerettem volna próbálni. Kipróbáltam, sikeres voltam, és a nagyon-nagyon szép élményeimnek köszönhetően egyre többet foglalkoztam hangutánzással. Egy idő után ugyanis már az is érdekelt, hogy milyen más állatokat lehet még csalisípokkal közelebb hívni, például milyen ragadozókat tudunk megtéveszteni a hangokkal. A nagy szerelmem azonban a szarvasbőgés utánzása, a szarvas hangjának a minél életszerűbb bemutatása.

Vett részt ilyen versenyeken is?

Igen, hiszen Magyarországon már több mint húsz éve rendeznek szarvasbőgő versenyt. A Fehova keretében szokták megtartani. A Fehova Kupát aktív versenyző koromban megnyertem zsinórban hatszor, de az aktív versenyzést már abbahagytam. Napjainkban a Vadászati Kulturális Egyesület támogatja a magyar szarvasbőgő-válogatottat, ami minden évben képviseli hazánkat az Európa-bajnokságokon. Én most a magyar delegáció vezetője vagyok, és én készítem fel a magyar válogatottat erre a szarvasbőgő Európa-bajnokságra.