Felelősségre, rendre, időbeosztásra neveli a gyermeket, ha van egy kis kedvence, amiről csak ő gondoskodik. Most a nyári hónapokban ideje is van rá, s remélhetőleg az állatszeretet, a gondoskodás kitart majd a jövőben is. Ezért érdemes ma délelőtt (2024., július 14.) ellátogatni a nyíregyházi kisállatbörzére, amit a Fokos utcai piactéren, a Tiszavasvári úti régi laktanya területén rendeznek meg. A látogatók részére a belépés ingyenes. A börze területén kizárólag csak állatok, takarmányok és az állatokhoz tartozó felszerelések árusíthatók. A kisállatok értékesítéséhez szakhatósági engedélyek kellenek. A kutyák esetében kötelező, hogy legyen benne chip, és megkapja az előírt oltásokat.