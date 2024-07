Itt a nyár, és ez egyet jelent a szúnyoginvázióval is: nemcsak vízparton, de a kertben, erkélyen, városi parkokban is támadnak a vérszívók. Ezek közül a legtöbb ártalmatlan, bár a csípésük kellemetlen, de hazánkban is megjelent az elmúlt években az ázsiai tigrisszúnyog, ami veszélyes betegséget terjeszthet: a Dengue-láz az esetek öt százalékában halálos.

Egyelőre csak behurcolt esetekről van tudomásunk

A tigrisszúnyog Közép- és Dél-Amerikában, a Karib-térségben és Délkelet-Ázsiában honos, de már itthon is egyre gyakrabban találkozni vele. Bár volt már hazánkban Dengue-láz megbetegedés, egyelőre nem itthon szerzett fertőzésről van szó; de nem árt ismerni a betegség tüneteit, jeleit, hogy időben segítséget tudjunk kérni.

Influenzaszerű tünetekkel kezdődik

A szúnyog csípését követő 4-7 nap után jelennek meg a betegség első tünetei, amik nagyon változatosak lehetnek, az enyhe, influenzaszerű tünetektől kezdve az erős fájdalmakig. Súlyos esetben hirtelen, magas láz jelentkezhet a lappangási idő után, erős szem mögötti fájdalom, és súlyos csontfájdalmak – ezek intenzitása miatt csonttörő láznak is hívják ezt a betegséget. Hányinger, hányás és megduzzadt nyirokcsomók is előfordulhatnak. A betegség második hetében lapos, vörös kiütések jelenhetnek meg a testen, tenyereken, talpakon, és hámlás is előfordulhat. Általában a betegek többsége egy-két hét után felépül.

Van, hogy súlyosra fordul

A Dengue-láz esetek öt százalékában azonban életveszélyes állapot is felléphet: súlyos gyomorfájdalom, szapora légzés, orr- és ínyvérzés, szapora légzés, és bélrendszeri vérzés, ami véres hasmenést vagy hányást okozhat, a betegség kritikus szakaszában folyadék gyűlhet fel a mellüregben és a hasüregben.

A legjobb a megelőzés

A betegeknél csak tüneti kezelést lehet alkalmazni, célzott terápia nincsen egyelőre. Érdemes elsősorban a szúnyogok ellen védekezni, a szabadban használjunk rovarriasztó szereket, az ablakokra tegyünk szúnyoghálókat, és a kertben ne legyen fedetlenül víz, hiszen ezekben pár nap alatt ki tudnak kelni a lárvák. Ma már hazánkban is elérhetővé vált a védőoltás - írja a ripost.hu.