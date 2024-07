A légkondiban is felütheti a fejét a penész, ami nemcsak csúnya, de veszélyes is lehet, hiszen allergiát, asztmát, egyéb légzőszervi nyavalyákat okozhat. Nemcsak látható a penész, de érezhető is; a kellemetlen, dohos szag azonnal megcsapja az ember orrát, amint bekapcsolja a készüléket. Ilyenkor pedig muszáj minél hamarabb cselekedni.

Penészt csak maszkban irtunk!

Nemcsak a klíma kitisztításánál, de bármilyen egyéb penészes felületnél is be kell tartani a biztonsági óvintézkedéseket, hiszen munka közben belélegezheted a spórákat. Vegyél fel porvédő maszkot, gumikesztyűt, és jó, ha a szemedet is véded egy munkavédelmi szemüveggel. A szellőzésről se feledkezz meg, penészirtás előtt nyiss ablakot.

Szerelésre fel!

Áramtalanítsd a légkondit, vagyis nem elég kikapcsolni, húzd is ki a konnektorból, majd vedd ki a szűrőket, szedd le az első panelt, hogy hozzáférj a penésszel fertőzött részekhez. Ha mosható szűrők vannak a légkondidban, meleg, szappanos vízben öblítsd el őket. Azonban ha túlságosan szennyezettek, inkább cseréld ki őket újakra.

Így takarítsd ki a belső részeket

Fogj egy rész fehérítőt, vagy egyéb fertőtlenítőszert, például hipót, és három rész vizet, ebből készíts keveréket, amivel alaposan töröld át a penésszel fertőzött részeket. Így elpusztulnak a spórák, és kisebb az esélye, hogy újra felbukkan a penész. A vegyszeres tisztítás után tiszta vízzel öblítsd át a letisztított részeket, majd hagyd megszáradni az egészet, csak ezután szereld össze újra a klímát.

Fontos a rendszeres karbantartás

A klímákat érdemes legalább évente egyszer alaposan kitisztítani, ehhez a legjobb, ha szakembert hívsz. Ha fűtesz is velük, akkor évente két alkalommal van szükség a tisztításra. Emellett sok mindent megtehetsz te is, hogy tiszta legyen a készülék: legalább havonta egyszer takarítsd ki a szűrőket, és igyekezz alacsonyan tartani a páratartalmat a lakásban, hogy ne legyen esélye a penész elszaporodásának.

Forrás: ripost.hu