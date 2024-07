Harcsales Rakamaz térségében. Csónakok sokasága hagyta el szerda reggel a rakamazi Tisza Kemping vízpartját, ugyanis 10 órakor a már előző nap kisorsolt helyeken megkezdődött a vasárnapig tartó III. Hegyalja Harcsafogó Kupa. Vidám hangulatban, nagy beszélgetések közepette és nagy reményekkel várta a közel negyven csapat a sorsolást.

Harcsales: Ismerkedés a díjakkal

Harcsales: Látni és látszani az éjszakában

A versenypályák kisorsolása előtt a vízi rendészet munkatársa hívta fel a figyelmet több fontos szabályra. Kiemelte, hogy a Rakamaz alatti szakaszon működik egy vezetékes komp, aminek a működését nem akadályozhatják a résztvevők, s a komppal kapcsolatos szabályokat mindenképpen be kell tartani.

A szakember szólt arról is, hogy hajók is közlekednek a Tisza érintett szakaszán, s a hajók útvonalában nem horgonyozhatnak a versenyzők csónakjai. A vízi rendész felhívta a figyelmet arra is, hogy a nagy hőség miatt sok folyadékot kell fogyasztani, de az alkohol ne tartozzon az italok közé. Kiemelte még azt is, hogy az éjszakai horgászat idején legyen kivilágítva a csónak, hiszen a folyón is fontos szempont a biztonságos közlekedés érdekében a látni és látszani elv.

A versenyzők az ország minden részéből, sőt még a határon túlról is érkeztek, de ott voltak közöttük a vármegyénkben élő harcsahorgászok is. Néhány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei horgászt arról faggattunk, milyen várakozásokkal indulnak az idei viadalon, hogyan készültek fel a többnapos küzdelemre.

Nincs könnyű helyzetben a rakamazi Ludas Zoltán, a Kuttyogók csapatának vezetője, hiszen tavaly a társaival megnyerte a versenyt, s most bizonyítaniuk kellene, tavaly nem véletlenül lettek az elsők.

– Nagyon-nagyon nehéz verseny lesz, mert pont ez az a vízállás, ami igazából semmire se jó. Az apadó víz azt jelenti, hogy a folyó a szélén már nem tartja meg a halakat, bejönnek mederbe, azonban mederhorgászatra, illetve kuttyogatásra koszos a víz. Úgy döntöttünk az Ónodon lakó Májer Péter barátommal, hogy kihúzzuk a helyet, és majd akkor annak ismerete alapján beszéljük meg a taktikát, mert a helytől függ minden.

A hőség mennyire lehet zavaró? – kérdeztük Ludas Zoltántól.

– Minket a hőség nem zavar, csak hal legyen. A kisorsolt helytől függ majd, hogy aktív vagy passzív módszert alkalmazunk-e a horgászatkor. Valószínűleg mindegyiket kipróbáljuk, s az első napok tapasztalatai alapján döntünk arról, hogyan tovább.

– Az nem nyomasztja, hogy ön rakamazi, vagyis helyi versenyző? Mondhatják azt a többiek, hogy könnyű neked, mert ismered a vizet – vetettük fel Ludas Zoltánnak.

– Tény, hogy ismerem a vizet, de hát más is ismeri máshol a vizet. Aki tud horgászni, az tud minden vízen horgászni, radarral mindenhol meg lehet találni a halat.

Fel lehet-e készülni egy ilyen versenyre? Lehet-e edzeni mentálisan, fizikailag? – kérdeztük befejezésül.

– Felkészülni fel lehet, csak mindig a vízállás dönti el, hogy amire készültünk, abban erősek leszünk, vagy gyengék. Májer Péterrel napi szinten beszéltünk, minden fontos dolgot áttekintettünk a versennyel kapcsolatban. Most már minden csak attól függ, hogy milyen helyet húzunk – tette hozzá Ludas Zoltán.

A versenyen először indult a Kelet-Solar Kft. csapata, ám a cég számára nem ismeretlen ez a viadal.

– Nyíregyházáról jöttünk, egy baráti társaság vagyunk, sokat pecázunk ezen a környéken. Az elmúlt két évben a Kelet-Solar Kft. támogatója volt ennek a harcsafogó kupának, illetve most is támogatjuk, de az idén indítunk egy saját csapatot is – tájékoztatta szerkesztőségünket Szekeres Tamás, a csoport vezetője, aki a névadó cég munkatársa. – Tavaly a rendezők között vettünk részt, mi voltunk a halmérlegelők, s végül mi is kedvet kaptunk a versenyzéshez. Mivel első alkalommal tesszük próbára magunkat, nincsenek nagy elvárásaink, tisztes helytállásban reménykedünk. Nehéz lesz a kánikulát kibírni, a kempingezés a partoldalban is nyilván nagy erőpróba lesz, még akkor is, ha az ember barátokkal jön. Remélem, jól érezzük majd magunkat, s ne feledjük, mindenki egyenlő eséllyel indul.

A tiszalöki Pintye Róbert már rutinos versenyzőnek számít, hiszen indult a társaival az első két kupán is.

Mindkét alkalommal ott voltak az élmezőnyben, de nem sikerült a dobogóra állniuk.