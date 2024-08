Hogy milyenek leszünk, milyen emberré válunk, milyen lesz az érdeklődésünk, azt nagymértékben meghatározza az a környezet, amelybe születtünk. A Nyírbátorban élő Mezei Lili beleszületett az állatok világába, hiszen édesapja gyakran magával vitte erdei útjaira és vadászataira a cseperedő kislányt, ugyanakkor Lili mindennap kivette részét az édesapa által működtetett vadfarm állatainak gondozásából. Így aztán azon sem lehet csodálkozni, hogy amint elérte a 18 esztendős korhatárt, megszerezte a vadászengedélyt – s ennek immár három esztendeje.

– Nagyon szerettem édesapámmal elmenni a vadászatokra, nagyon sokat ülten fenn vele a magaslesen is kiskorom óta – elevenítette fel érdeklődésünkre a régi éveket Mezei Lili.

– Résztvevője voltam rendszeresen az apróvadhajtásoknak is. Az is természetes volt a számomra, hogy a vadfarmnak köszönhetően mindig voltak körülöttem állatok, amiknek a gondozásából én is kivettem a részem. Mindennap találkozhattam és foglalkozhattam többek között őzikével, kis szarvassal, rókával, borzzal. Valóban beleszülettem az állatok világába, és szerencsére meg is kedveltem a velük való törődést, a szüleim soha nem erőltettek rám semmit. Már gyermekkoromban gyakran hangoztattam, hogy vadőr szeretnék lenni fenn a hegyekben. Ugyanakkor még érdekelt az építőipar is, és végül mérlegeltem, hogy melyikkel járnék úgymond jobban az életben. Az építőipar mellett döntöttem, de a vadászat is megmaradt hobbi szinten.

– Bár most már 16 évesen is lehet vadászvizsgát tenni, az én időmben a korhatár még a tizennyolcadik esztendő volt. Az egyik héten betöltöttem a 18. életévem, a másik héten pedig jelentkeztem egy online tanfolyamra, mert akkoriban a Covid-járvány miatt korlátozták a közösségi rendezvényeket. Januárban kezdtem el a vadásztanfolyamot, júniusban már vadász voltam, két év múlva pedig tagja lettem a nyírbátori Báthori István Vadásztársaságnak – mesélte Mezei Lili, aki az elmúlt három évben hozott terítékre fácánt, nyulat, illetve elejtett már néhány őzbakot is. Három év után rá kacsintott a szerencse, mert az idén húsvétkor egy vaddisznósüldőt is sikerült terítékre hoznia a társaság vadászterületén. Mint mondta, több alkalommal is kint ült a lesen, mire sikerült elejteni a süldőt.