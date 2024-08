Hamarosan megnyitja kapuját a Leveleki-víztározó mellett található Hidvégi Béla Leveleki Horgász-Vadász Természetvédelmi Múzeum. A Leveleki Horgászparadicsom és a Leveleki Nagyközségi Önkormányzat a megnyitó ünnepséget 2024. augusztus 31-én rendezi meg. Köszöntőt mond Kovács Zoltán kommunikációért felelős államtitkár, a Nimród vadászújság főszerkesztője. Számos program cárja a megnyitó ünnepség vendégeit. Jéri Tamás Európa- és világbajnok koronglövő koronglövészetet tart, az ünnepség résztvevői elvihetik a saját sörétes fegyverüket is. Bemutatót tart Jeneses József késkészítő mester, a vadász, a horgász és a séfkések mestere. Találkozni lehet Babály Csaba vérebvezetővel is. Aki megéhezett, slambucot ehet, amit hortobágyi csikósok készítenek, de sült malac is várja majd a vendégeket.

S természetesen az ünnepségen jelen lesz a névadó Hidvégi Béla is, napjaink leghíresebb magyar vadásza, a magyar vadászat ikonikus alakja is.