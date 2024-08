Afrikai trófeák a falon

Fotó: M. Magyar László



A leveleki önkormányzat nevében köszöntötte a vendégeket dr. Turóczyné dr. Székely Anita polgármester is. Mint elmondta, júliusban már megtekinthette a készülő múzeumot táborozó fiatalokkal. A belépéskor egy mondatra lett figyelmes: „A vadászat az első vadvédelmi eszköz. ”

– Ebben a mondatban éreztem azt a tudatosságot, amiben én hiszek, s úgy gondolom, ha minél többen élnénk ilyen tudatossággal az élet különböző területein, de most elsősorban a környezetvédelemre és a természetvédelemre gondolok, sokkal eredményesebb és hatásosabb lehetne az a küzdelem, amit a Földünk, környezetünk megóvásáéért, élőhelyünk megmentéséért teszünk. S ahogy beljebb lépve a Föld különböző helyeinek életközösségeit látjuk, a táblák között felfedezhetjük a névadó egyedi és páratlan munkásságát is. Megismerhetjük Hidvégi Béla szenvedélyes, magas szakmai szintű munkáját a sikerével, az eredményeivel és az elismeréseivel együtt. Ehhez én szívből gratulálok.

Szentpéteri Sándor az Agrárminisztérium képviseletében mondta el gondolatait. Elsősorban a fenntarthatóság fontosságát hangsúlyozta, részletesebben szólt a fenntarthatóság, a vadászat, a vadgazdálkodás, a víz, az erdő, a természetvédelem szoros kapcsolatáról.

A természetvédelmi múzeumot Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Nimród vadászújság főszerkesztője nyitotta meg.

– Amikor a nagy emberek, ebben az esetben Hidvégi Béla és a helyi kezdeményezések összetalálkoznak, azok mindig többet jelentenek, nagyobbat szólnak, mint ahogy egyébként gondoljuk. Egy nagy személy kisugárzása nem árnyékba veszi, hanem a fényébe emeli a helyi kezdeményezéseket.

Az ünnepi gondolatok után Papp Krisztián református lelkész mondott áldást, majd a szónokok elvágták a nemzeti színű szalagot.

(A múzeum avatásáról később részletesebb írást is olvashatnak az érdeklődők portálunkon.)