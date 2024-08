A gyerekek gyorsan nőnek, s ez leginkább szeptember közeledtével tudatosul a szülőkben, amikor felkészülnek az iskolakezdésre. Kinövik a ruháikat, cipőiket, s a szobájukat is. A különböző életszakaszokhoz igazodva a gyerekszobák átalakulnak, egészen más bútorokra, kiegészítőkre lehet szükség. Az első ilyen mérföldkő, amikor az ovisból kisiskolás lesz, az első nagyobb változtatásokat ekkor kell elvégezni a gyerekszobán. Sokan azt gondolnánk, hogy elég egy íróasztalt betenni valamelyik sarokba, s ezzel minden meg van oldva, de ettől kicsit bonyolultabb a kérdés. Minden új bútordarabbal a szoba hangulata, stílusa is megváltozik, márpedig az a jól berendezett gyerekszoba, amely pihenésre, tanulásra és játékra van hangolva.

Helytakarékos megoldások

– Erre a három zónára osztjuk fel a gyerek életterét, hogy melyik zónának mennyi hely jut, az sok mindentől függ: elsősorban a helyiség nagyságától, de attól is, hogy egy vagy két gyerek osztozik a szobán. Tegyük fel, hogy a ház legcsendesebb oldalán fekszik a gyerekszoba, ahová a legtöbb napfény jut be, ez már önmagában is ideális választás – jegyezte meg Tukacsné Bereczki Valéria lakberendező, aki segítségünkre volt ebben a témában.

Elmondta, a gyerekek is szeretik a helytakarékos megoldásokat: a galériás ágyakat, ami alatt elfér az íróasztal, a különböző tárolókat, zárt szekrényeket, mély fiókokat, melyekbe pillanatok alatt bepakolhatják játékaikat, ruháikat és ezek nagyon szépen elnyelnek mindent, nem lesz rumlis a szoba.

Helytakarékos megoldást jelent a galériás ágy

Fotó: Bereczki Valéria fotója saját tervéről

Állítható magasság

De térjünk vissza az íróasztalhoz, ami a diákok életében nélkülözhetetlen bútordarab!

– A legjobb választás, amihez van valamilyen szekrény, fiókok, mert rengeteg eszköze lesz a gyereknek: tollak, ceruzák, füzetek tárolását kell majd megoldania. Lehet egy kis üzenőtábla is az íróasztal mellett, ahova a heti aktuális dolgokat ki tudja ragasztani, s a szülő is itt hagyhatja az emlékeztetőket. Az ablak közelében van jó helyen az íróasztal, hogy természetes fényben írhasson, rajzolhasson az iskolás. Sokan megkeresnek, hogy segítsek berendezni a szobát. Praktikus, ha elkészítünk egy méretarányos alaprajzot a helyiségről, bejelölve az ablakok és ajtók helyét, majd kivágjuk papírból az alapbútorokat ugyanabban a méretarányban és elkezdjük tologatni, mi hogyan férne el kényelmesen. Természetesen ezt ma már számítógépes program segítségével pillanatokon belül megalkothatjuk, s kiderül, hogy nemcsak párhuzamos elrendezésben lehet gondolkodni, hanem az íves vagy 45 fokos megoldások is célravezetők. Ha még mindig az íróasztalnál maradunk, lényeges, hogy egy kis elsős mellé még a szülő is leül tanulni, így fontos, hogy férjenek el kényelmesen az asztal mellett mind a ketten. Szintén praktikus okokból nagy divatja van az állítható íróasztaloknak, mert nem kell később lecserélni – osztotta meg tapasztalatait a lakberendező, aki szerint a gipszkarton csodákra képes, ha a testvérek osztoznak a szobán és külön helyiségrészeket akarunk kialakítani.