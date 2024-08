Öröm is és üröm is

Az a tény, hogy megjelent a nagyvad, az öröm is, ugyanakkor üröm is, mert növekszik a mezőgazdasági vadkár – vetettük fel.

– Ez valóban így van. Kezdetben a mezőgazdasági vadkárral kellett számolnunk, de most már jelentkezik az erdei vadkár is, hiszen évről évre egyre több szarvassal találkozunk.

A vadászoknak ez csak jó lehet, hiszen vadkárelhárításra hivatkozva mehetnek terítékre hozni a vadat... – jegyeztük meg.

– Ez egy nagyon érdekes és összetett probléma, sokan valóban így gondolják. Csakhogy ha belegondolunk, nagyon rövid idő jut a vadkár­elhárításra, hiszen ha például az idei évet vesszük, az óriási esőzések következtében nagyon hamar megnőtt a kukorica és a napraforgó, s a magas növényzet olyan takarást ad a vadnak, hogy már nem tudjuk terítékre hozni.

– Ha egy hatalmas táblába bevette magát egy disznókonda vagy egy szarvasrudli, akkor miért is akarnának kijönni onnan, nagyon jól élnek, mi viszont nem látjuk a vadat, nem férünk hozzájuk.

– A mezőgazdasággal foglalkozók most még nem látják a károkat, de amikor majd megkezdődik kombájnolás, a betakarítás, előjönnek majd ezek a dolgok, és nő majd a feszültség a mezőgazdaság és a vadgazdálkodás között.