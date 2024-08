Rákérdeztünk arra is, vajon mire fogja előfizetőnk a nyereményét felhasználni.

– A férjemmel már beszélgettünk arról, hová is kellene elutazni. Olaszországban régebben többször is voltunk, szívesen visszamennénk oda, talán Róma lenne most az úti cél. Van még időnk eldönteni, hiszen egy éven belül kell felhasználnunk az utalványt, így még sokat fogunk erről beszélgetni a férjemmel. Az biztos, hogy vele utazom majd el. Egyébként szívesen utazgatok az országon belül is. Van egy budapesti barátnőm, akivel Hévízre szoktam utazni, s olyankor viszem magammal a nyíregyházi barátnőimet is. A férjemmel még azt is egyeztetni fogjuk, hogy ebben az évben vesszük-e igénybe az utalványt, vagy majd csak a következő esztendőben. A fontos, hogy egészség legyen, s akkor bármikor utazhatunk.

A sportról szól az élet

Mint Majoros Józsefné még elmondta, a Kelet-Magyarországban található játékokban ezután is részt vesz majd. Beszámolt arról is, hogy náluk a sportról szól az élet, mind a három fiúunokája focizik. Bízik abban, hogy egyszer eljön még az az idő, amikor az unokák neve is visszaköszön a Kelet-Magyarország sportrovatából...