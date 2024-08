Horgász- és vadászrelikviák, valamint természeti értékek várják majd az érdeklődőket abban a múzeumban, amit augusztus 31-én, szombaton avatnak fel a Leveleki-víztározónál. A gyűjtemény szellemi atyjával és megvalósításának fáradhatatlan motorjával, Mikucza Zsolttal, a Leveleki-víztározó halgazdálkodási jogával rendelkező Nyírségi Hal-Vad Kft. tulajdonosával beszélgettünk a múzeum létrehozásának előzményeiről, a gyűjtemény névadójáról, napjaink ikonikus vadászáról, Hidvégi Béláról, valamint podcastvendégünk harminc éve tartó sportvadászat iránti szenvedélyéről és még sok-sok más érdekességről.

Mikucza Zsolt sportvadász szerkesztőségünk stúdiójában

Fotó: Sipeki Péter





Hogyan született meg a Hidvégi Béla Leveleki Horgász-Vadász Természetvédelmi Múzeum ötlete?

Nagyon vissza kell mennem a múltban, a gyökerek a gyermekkoromig nyúlnak vissza. A természetvédelem mindig is közel állt hozzám. Sokan emlékezhetnek Nyíregyházán dr. Egri-Kiss Tibor természetbarát mozgalmára, ami engem is rabul ejtett. Gyermekként én is helyeztem ki madáretetőket, hogy védjem a madarakat, segítsem a mindennapi életüket a téli hónapokban. Természetes volt a számomra, hogy legyen védett, biztonságos helyük a madaraknak, és természetes volt az is, hogy felneveltem egy-egy fiókát, esetleg sérült baglyot. Ha nem is voltam tudatos természetvédő, fontosnak éreztem a környezet és a természet megóvását. Sok ember a vadászatot és a természetvédelmet két ellentétes pólusnak gondolja. Hadd idézzem Hidvégi Béla szavait, aki úgy fogalmazott, hogy a természetvédelem első lépcsője, a legfontosabb dolga a vadászat. A vadászat a fenntartható természet érdekében végzett cselekedet, ami később mindenre kihat, és a vadvédelmet is biztosítja. De hadd kanyarodjak vissza a kérdéshez, hogy is jött létre ez a természetvédelmi múzeum. Úgy gondolom, nem kell bemutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének és talán már Magyarországnak, Európának sem a Leveleki-tó fejlődését, horgászturisztikáját. Elkészült először a tó körül a 6-7 kilométeres tanösvény, amit nagyon sok látogató keres fel. Jönnek kutyával, gyermekekkel csoportok, szerelmespárok gyalogolnak, élvezik a csendet, a nyugalmat. A tanösvényen található 50-60 információs tábla is, amik főleg a tavat és a környezetét, az élővilágát, a növényzetét, a védett és a fokozottan védett madarait, állatait mutatják be. Úgy gondoltuk, hogy a két és fél órás túra végén legyen még egy kis pihenőhely, s megálmodtuk ezt a múzeumot. Jövőre is szeretnénk egy újabb beruházást, aminek köszönhetően egy kilátó épülne meg, ahonnan a nádas madárvilágát figyelhetik meg az érdeklődők.



Mi minden fogadja majd a látogatókat ebben a múzeumban? Hogyan kell elképzelnünk ezt a gyűjteményt?

A múzeumi gyűjteménynek három fontos területe van: az egyik a horgászat-halászat múltja és jelene, a másik a vadászat hagyománya, a harmadik pedig a természetvédelem fontossága, jelentősége. Az egyes területek az egyes szinteken találhatóak. A felső szinten a horgászat-halászat múltja, jelene várja az érdeklődőket, és lesznek kültéri bemutatóanyagok is. A fedett előtérben főleg fényképek és információs táblák fogadják a látogatókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tájegységei a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartoznak, ezek is helyet kapnak a gyűjteményben a természeti értékeikkel és a madárvilágukkal együtt. A múzeumban bemutatkozik az ezen a területen immár hatvan éve működő helyi vadásztársaság is. Van továbbá egy iroda, ami Hidvégi Béla munkásságáról, múltjáról, illetve a jelenéről szól, illetve egy helyiségben megjelenítjük Hidvégi Béla afrikai vadászatait is. Látható továbbá egy olyan hagyaték is, ami egy fiatalon elhunyt vadász barátunk afrikai trófeáinak a gyűjteménye. Mindezek mellett akváriumon, terráriumon keresztül szeretnénk bemutatni a helyi, illetve a vármegyei faunát, továbbá a Kárpát-medence bizonyos állatait, preparátumait, középen pedig lesz egy sziget a horgászrelikviákból.



Kiknek készült a múzeum: fiataloknak, időseknek vagy mindenkinek, akit érdekel a természet, a természetvédelem?

Úgy gondolom, a természetvédelem szerteágazó szemléletet jelent, minden korosztályt átölel. Ha a városban élőkre gondolok, nekik egy fácán, egy őz megtekintése, egy szarvasbika agancsának a megszemlélése, a megfogása, egy magasles látványa hatalmas élményt jelenthet. Nem beszélve a fiatalabb korosztályokról. A mai 10-es, 20-as, 30-as évjáratú generációk teljesen eltávolodtak a természettől, s itt sok érdekes dologgal találkozhatnak. A halászathoz például Radóczi Jánoséktól kaptunk tárgyakat, de említhetném Lévai Ferencnek, Magyarország egyik legnagyobb halászának az adományát is, vagyis az egész országból érkeztek ajándékok, relikviák. Szidnai Laci bácsi, a magyar trófeabírálat atyja az egész horgászgyűjteményét felajánlotta nekünk, úgyhogy tényleg értékes dolgokat sikerült megszereznünk, s biztos vagyok abban, hogy egy vadásznak és egy horgásznak is tudunk érdekességeket, különlegességeket bemutatni. S akkor még meg sem említettem, hogy az 1971-es világkiállításról is kaptunk trófeagyűjteményt, valamint a 2021-es világkiállításról is vannak relikviáink.



Minden bizonnyal sokan megkérdezik azt, hogy miért pont Hidvégi Béla lett a leveleki múzeum névadója.

Úgy gondolom, Hidvégi Béla ikonikus alakja a magyar vadásztársadalomnak. Hajlott kora ellenére, 88 évesen is járja a nagyvilágot. Amikor elkezdtem járni a vadászkiállításokra, a FeHoVákra, neves vadászként mindig központi helyen szerepelt. Akkor még nem ismertem, mondtam is magamnak, hogy ez egy öreg milliárdos, nem az én világom. Aztán egyszer úgy hozta a sors, hogy magamban utaztam Kirgizisztánba egy magashegyi vadászatra egy igen kedves barátom, Fenyvesi Norbert vezetésével. Ő már kint várt rám, s akkor derült ki, hogy ott van vele Hidvégi Béla, ugyanis az ő vadászatát is Norbi szervezte meg. Akkor találkoztam vele először, ott kezdődött az ismeretségünk, ami végül az évtizedek során barátsággá vált. Akkor 6-8-10 órás utakat tettünk meg egy nagyon rossz UAZ-zal. Szörnyen kemény út állt előttünk, folyókba szakadtunk, a jég rabságába estünk hosszabb időszakokra. A körülmények ellenére mégis egy csodálatos hét várt ránk. Béla még csak egy 70-80 év körüli „fiatalember” volt, túl egy nagyon súlyos műtéten, de annyit nem engedett meg, hogy a cipőjét feladjuk, nem engedte, hogy kiszolgáljuk. Irigyeltem ezt a fizikai állóképességet, ezt a mentális felkészültséget. Előtte megvolt róla a véleményem, azonban onnantól egy nagyon napi szintű, heti szintű barátság kezdődött. Érkeztek tőle a külföldi meghívások, hogy menjek el vele Las Vegasba, Dallasba a díjátadó ünnepségekre, és sokat járt ide hozzám is. Megismerkedett Kiss B. Zoltánnal, Támba Miklóssal, és egyre többet érkezett vármegyénkbe a barátokhoz, egyre jobban érezte itt magát. Számomra nem volt kérdés, hogy ő legyen a múzeum névadója.



Hogyan fogadta Hidvégi Béla a megkeresést?

Béla nagyon-nagyon sok energiát fordít a tanításra, a taníttatásra, a vadvédelemre, s ennek érdekében nagyon sokat beszélget a fiatalokkal, a gyermekekkel. Nagyon örült annak, hogy így is hozzájárulhat a fiatalok neveléséhez, a természetvédelem népszerűsítéséhez.



Hidvégi Béla számos kitüntetésbirtokosa. 2023-ban ítélték neki a Weatherby-díjat, amit 2024 januárjában Dallasban vehetett át. Arra az ünnepségre ön is meghívást kapott. Milyen érzés volt akkor Dallasban magyar vadásznak lenni?

Nem szeretem azt mondani, hogy mi, magyarok vagyunk a világ közepe, bár hála istennek, az olimpia megmutatta, hogy 19 éremmel azért ott vagyunk az élmezőnyben. Képzeljünk el egy olyan ünnepséget, ahol több ezren vannak a nagyvilágból, és állva tapsolnak Hidvégi Bélának. Még most is megborzongok. Szólt a magyar zene, majd felcsendült a himnuszunk, Freddie Mercury elénekelte archív felvételről a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt. Kivetítőn láthattuk többek között a Hortobágyot, Magyarország szép tájait. Csodálatos élmény volt, szépen megtervezték, megkomponálták az egész ünnepséget, nagyon jó érzés volt magyarnak lenni. Abban a 30-40 percben, amíg Bélának átadták ezt a díjat, ott csak Magyarországról és csak Béláról szólt minden.



Az elmondottak alapján valóban felejthetetlen ünnepség lehetett. Egy kicsit ugorjunk azonban vissza a múltba, jóval régebbre. Sokat beszélgettünk már az elmúlt években, de azt még nem mesélte el sohasem, hogyan lett egyáltalán vadász.

Kertész Zoltán barátom beszélt rá a vadászatra, ő adta nekem ezt az injekciót. Fiatalon elhunyt, s neki is emléket állítottam a múzeumban, a látogatók láthatnak két-három vadászfotót barátságunk hajnaláról. Együtt horgászgattunk, jetskiztünk, ő volt a szerelőm, amikor még versenyeztem. Egyszer elvitt magával vadászni, s a vadászat rabja lettem.



A családban senki nem vadászott?

Nem, nem vadászott senki sem, még csak nem is horgásztak a családtagok, egyedül én kötődtem a természethez, egyedül engem érdekelt a természetvédelem. Úgy is fogalmazhatnék, hogy én voltam a fehér holló a családban. Kertész Zolin keresztül ismerkedtem meg a vadászattal, s úgy voltam vele, mint oly sok mindennel: ha valamibe belekezdek, akkor azt végig is csinálom. S ma már tudom, ez nekem örök szerelem marad. Huszonhat évesen kezdtem el vadászni, ennek immár harminc éve.