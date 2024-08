Hagyomány már a vármegyei vadásznapon, hogy felavatják a közelmúltban sikeres vadászvizsgát tett fiatalokat. Így volt 2024. június végén is a nábrádi vadásznapon, s a felavatott ifjú vadászok között köszöntötték a tiszakóródi 19 esztendős Bihari Zalánt is.

– A legtöbben már gyermekkorban megszeretik a vadászat világát, az én esetemben azonban nem ment ilyen könnyen. Gyermekként sohasem gondoltam volna, hogy egyszer majd érdekelni fog a vadászat, de az egyik pillanatról a másikra, szinte varázsütésszerűen megtörtént. Az anyai nagypapám, Mózes Sándor több évtizede vadász. Nagyon sokszor hívott, hogy menjek vele vadászatokra, de mindig nemet mondtam, bár a történeteit szívesen hallgattam – elevenítette fel a kezdeteket Bihari Zalán. – Két évvel ezelőtt, hogy kedveskedjek neki, úgy döntöttem, egyszer elmegyek vele egy vadászatra, legalább addig is együtt vagyunk. Nem gondoltam volna, hogy akkora hatással lesz rám a természet, a vadászat miliője, ugyanis azonnal megtetszett ez az egész, pozitívan csalódtam benne. Akkor el is döntöttem, hogy leteszem a vadászvizsgát, megszerzem a vadászengedélyt.

Szeptembertől egyetemista

Az elhatározást tett követte, és Bihari Zalán tavaly jelentkezett a tanfolyamra, októberben pedig sikerrel vizsgázott, megszerezte a vadászengedélyt.

– Azon az őszön el is ejtettem az első mezei nyulamat, s akkor felavattak nyúlva­dásszá, nem sokkal később pedig fácánt is terítékre hoztam, így már fácánvadász is vagyok – folytatta az ifjú vadász. – Most még csak sörétes fegyverem van, szeretnék majd egy golyós lőfegyvernek is a tulajdonosa lenni, de az ráér még. Most még nem hiányzik, hiszen a közelgő vadkacsázáshoz és az apróvad vadászatához sörétes fegyver kell. Szeretném a vadászat minden szakterületét jobban megismerni, sokat kell még tanulnom. A vadgazdálkodáshoz közel áll a mezőgazdaság, ami szintén fontos a számomra. Az idén fejeztem be a gimnáziumot, s jelentkeztem a Debreceni Egyetem agrármérnöki szakjára, ahová felvettek, így szeptembertől ott kezdem az egyetemi tanulmányaimat. A családi gazdaságunkban szeretném majd hasznosítani az egyetemen tanultakat, s így a mezőgazdaság és vadászat szorosan összekapcsolódik majd a mindennapjaimban.

– A család támogatott, amikor mondtam, hogy szeretném letenni a vadászvizsgát. Természetesen azóta sokat járom az erdőt, s egyre jobban megerősödik bennem a gondolat: jól tettem, hogy levizsgáztam, hiszen sok örömöm van benne, s ez vonatkozik a vadászok közösségi életére, a kapcsolatépítésre éppen úgy, mint a szabadidős tevékenységre. Sokkal jobb, mint amire számítottam. Most még csak meghívott vendég vagyok a tiszakóródi Halványhát Vadásztársaságnál, de szeretnék majd a civil szervezet tagja lenni, már beadtam a jelentkezésemet a vadásztársasághoz – tette hozzá befejezésül Bihari Zalán.