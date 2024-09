Immár hagyomány, hogy a Nyírtelekhez tartozó jelenlegi és a volt dankóbokori lakosok évente egyszer szervezett formában találkoznak. Így lesz ez szeptember 7-én 15 órától is, immár tizenkettedik alkalommal a dankóbokori autóbusz-forduló közelében lévő emlékkeresztnél. Dankóbokor a Nyíregyházát talán a világban is egyedülálló módon körülölelő bokortanyák egyike.

A lakói a szorgos és kemény munkájukkal évtizedek óta jelentős szerepet töltenek be a vármegyeszékhelyen élők friss zöldséggel, gyümölccsel és más mezőgazdasági termékekkel ellátásában. De Dankóbokorban számos olyan ember is nevelkedett, akik, ahogyan szokták mondani, sokra vitték, s éljenek az országban vagy a világban bárhol, a tudatukban, szívükben mindig dankóbokoriak voltak, és örökre azok is maradnak.

A szeptemberi találkozón szavalat, majd emlékezőmise hangzik el. Ez után a közelmúltban elhunytak hozzátartozói koszorúkat helyeznek el, gyertyagyújtásra és emlékfaültetésre is sor kerül. A kulturális műsorban közreműködik a Nyírteleki Nyírfa Nyugdíjas Egyesület ének- és tánckara, fellépnek a nyírteleki iskolások táncosai is. A rendezvény a résztvevők baráti beszélgetésével zárul.

Cselényi György

Fotók: archív