Szabadtéri programok, természetjárás közben – főként tavasztól őszig – gyakran találkozhatunk kullancsokkal.

Tévhit, hogy a magasabb fákról esnek ránk, hiszen leginkább a magasabb fűben élnek, onnan másznak ránk, így akár séta közben is megcsíphetnek bennünket – mondja dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika bőrgyógyásza a videóban.

A kullancsok csaknem háromszáz betegséget terjesztenek, ám ezek közül az emberre csak néhány veszélyes. Hazánkban a két leggyakoribb a Lyme-kór és a vírusos agyvelő-, agyhártyagyulladás. Ezek elkerülése érdekében fontos, hogy a kullancscsípés esetén mielőbb távolítsuk el a vérszívót.

Csak a fejét szorítsuk

– Esetleges csípés esetén legfontosabb tényező az időfaktor, hiszen minél tovább van a bőrünkben a kullancs, annál inkább nő a fertőzés veszélye – hangsúlyozza az oktatóvideóban a szakember. – Éppen ezért a kullancsok eltávolításával felesleges időveszteség orvoshoz fordulni, kivéve, ha nehezen vagy nem elérhető helyen, például a hallójáratban van az apró parazita. A kullancsot legegyszerűbben a patikában is kapható speciális kialakítású kullancscsipesszel vagy -kanállal lehet kivenni. Ezek többnyire vékony végű, fémből vagy műanyagból készült eszközök, és alkalmasak arra, hogy a kullancsnak csak a fejét szorítsuk le. Ezek hiányában akár körömcsipesszel vagy körömmel is kihúzhatjuk a kullancsot, azonban ügyelni kell arra, hogy ne nyomjuk össze, mert a kórokozók a törzsében találhatók, nyomásra ezeket öklendezi ki, növelve a fertőzés esélyét – mondja a bőrgyógyász.

Ugyancsak tévhit, hogy a kullancsot csavarva kell kiszedni. A szakember azt tanácsolja: határozott mozdulattal húzzuk felfelé a parazitát, ezzel csökkentjük a lehetőségét a szájszerv leszakadásának.

– Akkor sem kell megijedni, ha az mégis a bőrben marad. Ezt a szervezet rövid időn belül kidolgozza magából – ismerteti dr. Kovács Anikó a videóban, ami a Semmelweis Egyetem honlapján és a szon.hu internetes oldalunkon is megtekinthető.

Tilos a krém és az olaj

A szakember további tévhitekről is beszél, és figyelmeztet: a csípésre tilos különböző olajokat, zsírokat, krémeket kenni! Ugyanakkor eltávolítást követően a csípés helyét fertőtlenítsük le, de ne használjunk szteroidos krémet, ez ugyanis megzavarhatja az immunrendszert, és elmaradhat a szokásos helyi reakció, a fertőzésre, a Lyme-kórra utaló körkörös vagy ovális, több centiméter átmérőjű, fájdalmat nem okozó bőrpír.

– Ha ilyet tapasztalunk, mindenképpen forduljunk orvoshoz, az időben felismert betegség orvos által felírt antibiotikum-kúrával sikeresen gyógyítható. A fel nem ismert vagy kezeletlen Lyme-kór pedig hosszabb idő elteltével is okozhat neurológiai, szív- vagy ízületi megbetegedéseket. A kullancsok által terjesztett másik gyakori megbetegedés, a vírusos agyvelő-, agyhártyagyulladás ellen megelőzéssel lehet legjobban védekezni. Az erre kifejlesztett oltás beadatásával, illetve a kullancs mielőbbi szakszerű eltávolításával kiküszöbölhető a megbetegedés.

Túrázás előtt válasszunk megfelelő, a testet szorosan fedő ruházatot, védekezzünk kullancsriasztó spray-vel, kenőccsel. A szabadtéri programok után alaposan vizsgáljuk át testünket, a hajlatokat és a hajas fejbőrt is – emeli ki dr. Kovács Anikó.