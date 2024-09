Holokauszt: megedződött az ütközetekben

Szólt arról, hogy a katonatiszt a nagybányai küldetése előtt Nyíregyházán a Kossuth utcán lakott. Több nyíregyházi ismerőst, barátot menekített magához Nagybányára a 10. Közérdekű Munkászászlóalj laktanyájába. A humanizmusának volt miből táplálkoznia, volt hol megedződnie, hiszen ott volt az I. világháború véres lövészárkaiban, harcolt az Úz völgyében és Doberdó fennsíkján. A ranglétrán haladva, teljesítve a követelményeket a területi visszacsatolások idején már őrnagyként szolgált, s volt az első lengyel és zsidó mentő katonatiszt a Magyar Királyi Honvédségben. A Felvidék visszacsatolása után Királyhelmecen katonai parancsnokként szolgált 1939 januárjától, az igaz ember jelzőt ott és akkor kapta meg. Mint a beszédben elhangzott, Királyhelmecen is hamar barátokra lelt, közöttük volt Mécs László papköltő is. A Horthy-féle közigazgatás megszervezése a térségben sok összeütközéssel járt. Reviczky Imre humanizmusa előtt ott sem volt akadály. Segítette a levente korú fiatalokat, a hadra kötelezetteket. Előtte egyforma ember volt a Majláth-birtokon dolgozó zsellér és a gróf úr egyaránt. Mécs László papköltővel együtt vallotta: ,,Aranyhidat verek hitből, reményből és szeretetből.”

Holokauszt: Csatlós Tamás, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántora is mondott gyászimát

Fotó: M. Magyar László

– A lelkiismerete parancsának engedelmeskedve a munkaszolgálatos zászlóaljparancsnoki beosztást is elvállalta 1943. május 1-jétől, s a tisztséget 1945. február 24-ig töltötte be. Barátja féltő, aggódó szavaira így válaszolt: ,,Segíteni akarok azokon, akiket a Mindenhatón kívül mindenki elhagyott.” S ő vállalta a Mindenható jobb kezének a szerepét. Tudatosan vállalt humanizmusával a háborús hadigépezet és közigazgatás ellenében az ember elaljasulásának időszakában egy őrangyal érkezett Nagybányára. Fellépett az önkényeskedés és kegyetlenkedés ellen. Leváltott szadista parancsnokokat, emberszámba vette a társadalom által kivetett halálra ítélteket – folytatta emlékező beszédét Tóth Sándor, majd többek között a következőket is mondta: